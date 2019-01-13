　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

薑汁汽水裡「沒有真薑」　廠商神回：在天然香料中啊！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國婦人弗萊徹發現加拿大薑汁汽水並沒有薑汁，怒告上法院。（圖／翻攝自Canada Dry臉書粉專）

▲加拿大公司坦承汽水裡沒薑汁。（圖／翻攝自Canada Dry臉書粉專）

國際中心／綜合報導

加拿大薑汁汽水（Canada Dry ginger ale）給人的印象是比普通碳酸飲料建康一點，因為裡面還有薑的成分，但去年8月卻被顧客發現成份表上根本不含薑汁，因此吃上官司。母公司Keurig Dr. Pepper近日表示，汽水中的薑汁確實「並非提煉自真薑」，將會賠錢給消費者。

綜合外媒報導，Keurig Dr. Pepper公司在去年8月被控訴廣告不實，官方提議要賠償自2013年有購買薑汁汽水的美國消費者，沒有購買證明的家庭最多獲賠5.2美元（約台幣162元），有購買證明的家庭則可以得到最高40美元（約台幣1243元），此賠償僅限自用的消費，不適用於加拿大或國際市場銷售。

據了解，加拿大薑汁汽水向來主打「溫潤的質感與真實的薑味」，希望消費者在飲用後可以獲得紓壓與輕鬆感。然而紐約婦人朱莉（Julie Fletcher）卻發現成份裡根本沒有真的薑，對此，公司回應說「生薑成份在天然香料中」。

▲薑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲汽水裡的薑汁是化學原料調出來的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

加拿大薑汁汽水表面上雖然標榜使用全天然的香料，結果成份卻是高果糖玉米糖漿、檸檬酸以及防腐劑，這些原料對健康完全沒益處。婦人朱莉表示，「我覺得我受到誤導，以為這個產品含有天然的薑汁，時常拿給鬧肚子痛的孩子喝，因為薑有助於緩解不適，結果孩子只是喝下大量的碳酸飲料。」

公司目前正積極通知任何符合賠償資格的消費者，希望和解案在4月能獲得法院核准。

ET快訊
台女遭4越男「撿屍蹂躪整晚」　怒告後性侵影片疑遭瘋傳
內閣名單公布／強調「立刻上手、接地氣」！陳良基、鄭麗君留任

關鍵字：薑汁汽水,Canada Dry ginger ale,Keurig Dr. Pepper,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老公朋友跟蹤2年威逼外遇　人妻憂鬱輕生「留遺書揭真相」

台男在日裝上海公安詐騙陸女　得手1500萬日幣遭日警逮捕

9歲印度小弟「靠一台腳踏車」改變生活　自製滾筒洗衣機！

脫歐協議15日難過關！　工黨將提不信任案「目標是提前大選」

他穿彩虹衣…老人嗆「同性戀在地獄玩得開心」　結果被暖舉征服

薑汁汽水裡「沒有真薑」　廠商神回：在天然香料中啊！

三寶妹跟風玩《蒙上你的眼》　「帽子遮眼」開車下一秒...車身凹爛

新航空少「空中抓鳥」！起飛12小時艙內突然飛出黑色巨鳥

娃娃機夾中iPhone X超爽！　他拆盒一看…竟塞了「保險套8顆」

物價狂漲！北韓洗腦人民：要忍耐「別想依賴南韓」　賄賂才能看病

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

78歲嬤靠「7千」年金養2孫　不敢出門怕跌...無人照顧她們

阿公拿「價值60萬」球鞋去退貨　店員驚呆狂拍照：千萬別啊！

林孟辰改編《FLY OUT》燃炸！　Ella嗨翻:你Hold住了全場

媽病逝..爸吃鎮定藥入睡！　吳尊曝「下輩子心願」逼哭72歲爸

老公朋友跟蹤2年威逼外遇　人妻憂鬱輕生「留遺書揭真相」

台男在日裝上海公安詐騙陸女　得手1500萬日幣遭日警逮捕

9歲印度小弟「靠一台腳踏車」改變生活　自製滾筒洗衣機！

脫歐協議15日難過關！　工黨將提不信任案「目標是提前大選」

他穿彩虹衣…老人嗆「同性戀在地獄玩得開心」　結果被暖舉征服

薑汁汽水裡「沒有真薑」　廠商神回：在天然香料中啊！

三寶妹跟風玩《蒙上你的眼》　「帽子遮眼」開車下一秒...車身凹爛

新航空少「空中抓鳥」！起飛12小時艙內突然飛出黑色巨鳥

娃娃機夾中iPhone X超爽！　他拆盒一看…竟塞了「保險套8顆」

物價狂漲！北韓洗腦人民：要忍耐「別想依賴南韓」　賄賂才能看病

薩諾斯《復仇者4》爆「反派→英雄」　血緣背景埋續集關鍵

李光洙9年破例坐C位！戀上小9歲李善彬「多虧《RM》的她」

高中學妹指控拿跳蛋猥褻性侵　鹹濕對話讓男大生不起訴

楊梅社區停電變電箱見「焦黑貓屍」　里長：看起來像石虎

中職／統一獅30周年拚冠軍　蔗總有話想跟球迷說

老公朋友跟蹤2年威逼外遇　人妻憂鬱輕生「留遺書揭真相」

每天傳訊息「我愛妳」！暖爸有天再也不讀不回　女兒483字告白…千人哭慘

李又汝橫刀奪愛被罵翻　IG洩心情：這條路是我自己選的

「董事長女兒」相親3天狂要鑽戒、紅包　他付完17萬後才知道真相

《告台灣同胞書》40周年　崔天凱：美方應恪守一個中國原則

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

國際熱門新聞

近親繁殖　世界最醜老虎悲憤到撞..

油罐車翻覆！民眾搶撈油...下..

男護士酒醉接生　扯斷嬰頭「只拿..

女童遭謀殺成22年懸案　戀童男..

貴婦奈奈躲加國　居民爆氣肉搜

年輕爸媽為器捐　堅持生下無腦女..

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨..

北韓新智慧手機「平壤2423」..

台女澳洲打工遭性侵　渣男勸要鎖..

這媽媽好高招！竟拿女用「震動神..

新婚夜硬上女兒！狼父不顧新娘睡..

業務不爽遭罵妓女　掀裙讓奧客看..

惡女教官壓頭逼學生吃「黃色噁爛..

3歲童被逼賣淫13年　一周至少..

更多熱門

相關新聞

三寶妹挑戰「帽子遮眼」開車

Netflix最新電影《蒙上你的眼》（Bird Box）去年年末上映後爆紅，掀起一股「蒙眼挑戰」（Bird Box Challenge）熱潮，不少民眾模仿劇中角色「遮著眼睛」完成煮飯、刮鬍子等大小事。然而在猶他州卻有位17歲少女跟風挑戰「蒙眼開車」，結果才剛上路，就立刻迎面撞上對向車輛，車身直接變形凹爛。

鍬形蟲吃這個　網友驚呆：我吃過

政府停擺　國家公園頻傳脫序行為

年輕爸媽為器捐　堅持生下無腦女兒

政府停擺史上最久！川普想關到2月底

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　

小山丘擊落保時捷！女出院再買一輛

近親繁殖　世界最醜老虎悲憤到撞牆

怕死太痛苦！母簽急救抉擇單　女兒狂抖

油罐車翻覆！民眾搶撈油...下秒爆炸60人燒成灰燼

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！

「霸凌者燒死我爸媽⋯」少女報復同學血染雪地

女童搭堆高機遭輾斃！嬤目睹崩潰

秦嵐撩裙「驚人高跟鞋」曝光　網嚇呆：踩高蹺？

骷髏狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網友

喝喜酒被通知吃素加600　網勸別去

國道轎車自撞護欄　車頂掀開3人被拋飛1人亡

麻辣男星婚前「0存款還負債」！

她IG追蹤超越太妍成韓女星第一！

男護士酒醉接生　扯斷嬰頭「只拿出身體」

更多

最夯影音

更多

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面