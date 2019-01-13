薑汁汽水裡「沒有真薑」　廠商神回：在天然香料中啊！

▲加拿大公司坦承汽水裡沒薑汁。（圖／翻攝自Canada Dry臉書粉專）



國際中心／綜合報導

加拿大薑汁汽水（Canada Dry ginger ale）給人的印象是比普通碳酸飲料建康一點，因為裡面還有薑的成分，但去年8月卻被顧客發現成份表上根本不含薑汁，因此吃上官司。母公司Keurig Dr. Pepper近日表示，汽水中的薑汁確實「並非提煉自真薑」，將會賠錢給消費者。

綜合外媒報導，Keurig Dr. Pepper公司在去年8月被控訴廣告不實，官方提議要賠償自2013年有購買薑汁汽水的美國消費者，沒有購買證明的家庭最多獲賠5.2美元（約台幣162元），有購買證明的家庭則可以得到最高40美元（約台幣1243元），此賠償僅限自用的消費，不適用於加拿大或國際市場銷售。

據了解，加拿大薑汁汽水向來主打「溫潤的質感與真實的薑味」，希望消費者在飲用後可以獲得紓壓與輕鬆感。然而紐約婦人朱莉（Julie Fletcher）卻發現成份裡根本沒有真的薑，對此，公司回應說「生薑成份在天然香料中」。

▲汽水裡的薑汁是化學原料調出來的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



加拿大薑汁汽水表面上雖然標榜使用全天然的香料，結果成份卻是高果糖玉米糖漿、檸檬酸以及防腐劑，這些原料對健康完全沒益處。婦人朱莉表示，「我覺得我受到誤導，以為這個產品含有天然的薑汁，時常拿給鬧肚子痛的孩子喝，因為薑有助於緩解不適，結果孩子只是喝下大量的碳酸飲料。」

公司目前正積極通知任何符合賠償資格的消費者，希望和解案在4月能獲得法院核准。