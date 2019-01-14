支持韓國瑜政策？　陳其邁：高雄市先把預算提報行政院會

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌週一（14日）就職，行政院上午10點也舉辦聯合交接典禮。人氣火紅的行政院副院長陳其邁被問到是否會支持高雄市長韓國瑜的政策，他回應，以後六都會各縣市首長有地方建設需求，希望先透過政委主持協調會報，先把意見、預算、資源整，提報院會，這樣節省六都首長在院會列席時間。



蘇貞昌隨後召開臨時院會，他指出，六都首長是列席行政院會，連出席都不是，但六都首長實在很忙，答應人民的也一堆，院會工作繁重，要在這邊討論都已經大半時間了，六都首長跟這些討論的事情，有些也毫不相干，就算六都之間有的也毫不相干，而且六都首長也沒時間講，「讓他坐在那裡，沒讓他講很難，講也很難」，建議成立中央與地方建設協調會報。

陳其邁表示，韓國瑜自己在市政會議有講，有一些是延續性政策，譬如捷運路網，「我也注意到韓市長也提到橋頭科學園區」，都非常重要，地方建設不分藍綠，院長蘇貞昌在院會中裁示，未來要成立中央地方建設協調會報，以後六都會各縣市首長有地方建設需求，希望先透過政委主持協調會報。

陳其邁說，六都先把意見、預算、資源整合，提報院會，這樣節省六都首長在院會列席時間，「不然他們有時候來台北浪費很多時間」，效率不佳，行政院會加快效率，他會跟政委分工成立中央地方協調會報，不管是韓國瑜或是其他縣市長，希望高雄市把清單處理好，中央配合，一起讓高雄或國家更進步，行政效率更高、更貼近民意。

被問到人氣高怎麼會想回來？陳其邁表示，政府施政要讓人民有感，這次選舉學到很多教訓，怎麼樣通往人民心理，施政有感、接地氣，對他來講，高雄是我故鄉，他永遠心都在高雄，行政院關照全國，不管是中美貿易或兩岸之間的嚴峻挑戰，怎麼樣強化台灣總體自我實力非常重要，也承蒙院長跟總統的邀約，他責無旁貸，用盡全身力氣協助推動政務。

對於新內閣被批評為「敗選者聯盟」，陳其邁表示，他會把這些酸言譏諷和批評都會放在心裡，永遠記住，他會更謙虛地面對民意，更努力實踐夢想跟價值，畢竟台灣是一個大家共同家園，也應該要更團結，一定會很努力，也謝謝在野黨朋友指教，「我虛心受教」。



▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

僑委會主委吳新興（留任）

財經部會

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

教育、文化部會

內政部長徐國勇（留任）

教育部長潘文忠（回任）

文化部長鄭麗君（留任）

原民會主委夷將•拔路兒（留任）

客委會主委李永得（留任）

生活部會

交通部長林佳龍（新任；前台中市長）

交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長陳良基（留任）

勞動部長許銘春（留任）

勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

退輔會主委邱國正（留任）

海委會主委（待選任）

國立故宮院長（待選任）

政委

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（留任）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（留任）

政委吳澤成（留任）