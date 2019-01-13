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漁船遠距機械故障　台南、高雄兩地海巡合力戒護

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▲恆春籍「滿」字號漁船於安平外57浬處海域因機械故障，運轉能力受限制，台南、高雄海巡隊巡防艇合力協助戒護。（圖／記者林悅翻攝）

▲恆春籍「滿」字號漁船於安平外57浬處海域因機械故障，運轉能力受限制，台南、高雄海巡隊巡防艇合力協助戒護。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

艦隊分署第四海巡隊1月12日晚上8時6分接獲通報，一艘恆春籍「滿」字號漁船於安平外57浬處海域因機械故障，運轉能力受限制，請求派遣巡防艇協助戒護，台南海巡隊派海巡艇前往，並由高雄海巡隊接力，13日下午漁船平安進入小琉球白砂港泊靠，船長對於兩地海巡隊救援過程及海巡人員的辛勞表示十分感謝。

台南海巡隊指出，該隊立即派遣PP-10025艇前往馳援，於1月13日凌晨0時30時透過船用雷達，鎖定漁船位置在安平外43浬，經發現「滿」船並開始戒護，該船船長表示船上搭載6人，目前人船均安，唯該船因機械故障運轉能力受限制，且離岸較遠，需巡防艇在旁戒護，台南海巡隊隨即在旁戒護以確保人船安全。

13日上午7時30分戒護至高雄二港口外，交由高雄海巡隊接續戒護任務，並於下午1時5分平安順利進入小琉球白砂港泊靠。船長對於兩地海巡隊救援過程及海巡人員的辛勞表示十分感謝。

台南海巡隊指出，海象瞬息萬變，呼籲民眾駕船出海，要檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

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關鍵字：漁船,遠距,機械故障,台南,高雄,海巡,戒護

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