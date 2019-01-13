館長臉書化身觀光大使「漢冰冰」　網笑讚：這個我可以

▲ 館長在臉書PO出「漢冰冰」惡搞照。（圖／翻攝自館長臉書）

生活中心／綜合報導

藝人白冰冰受高雄觀光局邀請無償擔任一月的代言人，自掏腰包50萬元拍攝《來去高雄》宣傳MV。不料MV出爐後，先是被網友吐槽質感不佳，隨後又因直接引用齊柏林作品《飛閱高雄》空拍畫面及韓籍Youtuber影片片段，陷入侵權爭議。對此，「館長」陳之漢今日凌晨也在臉書PO出一張MV畫面合成照，化身成「高雄代言人漢冰冰」，讓網友們看了全都笑翻。

館長在臉書公開一張《來去高雄》MV的畫面截圖，並以文字備註「圖為高雄代言人漢冰冰」。只見原本一身紅衣、頭頂包著頭巾、伸出2隻手面向鏡頭的白冰冰，頭部被P成了館長的頭像，「瞇眼嘴角上揚」的燦笑表情模仿得跟原版相當神似，讓網友笑讚「完全沒有違和感的圖」、「是否要來代言高雄了」、「漢冰冰我可以！」

另外，館長也趁機在文中做起了自家商品宣傳，「本次預購截止日期為星期日晚上12點，請還沒訂到的把握機會」，搭配下方「經濟起飛大賺錢」的字幕，還有網友們紛紛跟進在底下付上的購買收據，以及「武冰冰」、「飆捍假面」、「賽您娘攏來」等各種「館長惡搞圖」，畫風頓時變得趣味十足。

▼白冰冰自掏腰包，拍「來去高雄」MV。（圖／翻攝自「白冰冰官方影音頻道」Youtube影片）