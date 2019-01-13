台南關廟凶殺案1死1重傷　毒品分配不均惹殺機

記者林悅／台南報導

台南市廟區關新路1段13日上午發生命案，45歲的王姓男子遭人刺傷送醫不治，另死者母親之80歲莊姓同居人也被殺成重傷，歸仁警分局查出43歲黃姓男子涉案，循線將他緝獲，警訊中黃嫌坦承犯情，供稱係毒品交易糾紛相約談判破裂引起，全案以殺人等罪嫌偵辦中。

▲台南市廟區關新路1段發生命案，45歲王姓男子遭人刺傷送醫不治，另死者母親之80歲莊姓同居人也遭殺成重傷，警方封鎖現場蒐證，緝獲黃姓兇嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警歸仁分局於1月13日清晨約5時50分許接獲119轉報，台南市關廟區關新路1段民宅發生命案，經了解45歲的死者王姓男子與68歲母親及其母同居人80歲莊姓男子同住，13日清晨5時44分疑似死者與犯嫌不明原因發生衝突，造成死者重傷倒臥屋外，經送醫不治身亡，其母同居人莊男亦在制止時遭犯嫌刺傷送成大醫院急救，幸無生命危險。

歸仁分局深入追查查出，兇嫌43歲黃姓男子（有毒品、竊盜、妨害公務等前科）與死者45歲王姓男子（有毒品、竊盜、公共危險等前科）係朋友關係，2人皆是列管之毒品人口，雙方因購買毒品而衍生金錢糾紛產生嫌隙。

而黃嫌於案發時，持以單邊剪刀自製之尖刀及鐵棍，前往被害人王男位於台南市關廟區關新路1段的住處談判，談判過程中雙方起爭執，爭吵中黃嫌持尖刀攻擊被害人王男，導致王男重傷倒地，期間王男母親與同居人80歲莊男，聞聲從住家內跑出來阻止，其中莊男亦遭嫌疑人黃嫌持尖刀砍傷，莊男送成大醫院救治，幸無生命危險，而被害人王男到院前已無生命跡象。

警方據報立即組成專案小組偵辦，經死者王男母親指認行兇之人為黃嫌，13日上午9時30分許，前往台南市歸仁區大明三街黃嫌住處將黃嫌緝獲，黃嫌坦承不諱，惟稱他自己在衝突中也受傷，由警方戒護送醫治療後帶回偵查隊偵訊。

▲台南市歸仁分局警方查獲兇嫌黃姓男子，起獲作案剪刀等兇器。（圖／記者林悅翻攝）

警方調查初步調查死者疑和兇嫌合資購買毒品，雙方對比例分配多寡發生爭議，相約談判一言不合大打出手，犯嫌行凶後騎機車逃逸，全案由歸仁分局依殺人罪嫌深入偵辦中。