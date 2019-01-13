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非洲豬瘟侵襲23省「不敢吃豬」　大陸羊肉、牛肉價格上漲

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▲▼大陸超市裡的牛肉。（圖／CFP）

▲非洲豬瘟疫情爆發，不少人會傾向購買牛、羊肉品。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟接連侵襲中國23省分，且時序來到冬季，火鍋肉品進入消費旺季，在這樣的背景下，許多人會放棄豬肉，瞄準羊肉、牛肉下手，導致大陸需求量增加，價格上漲。中國肉類協會牛羊業分會秘書長高觀指出，「春節期間，受節日消費等因素影響，預計牛肉價格還會繼續上漲」，恐怕中國肉類價格將一路漲到過年後。

大陸非洲豬瘟自2018年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，持續延燒23個省、市、自治區淪陷，包括廣東、青海、陝西、黑龍江、江蘇、重慶、浙江、安徽、河南、北京、上海、四川、吉林、內蒙古、遼寧、天津、山西、貴州、雲南、福建、江西、湖南與湖北接傳出疫情。

農業農村部「全國農產品批發市場價格信息系統」監測顯示，截至2019年1月3日，牛肉價格連續5週上漲，新高不斷。雖然1月4日至1月10日間有所下降，但仍比2018年同期價格高出許多。商務部監測數據指出，12月31日至1月6日，牛肉價格為每公斤56.69元人民幣（約258元新台幣），比前1週上漲0.4%。

▼大陸超市裡的牛肉。（圖／CFP）

▲▼大陸超市裡的牛肉。（圖／CFP）

根據《中新社》報導，高觀指出，自2018年8月初非洲豬瘟出現以來，有些消費者「放棄豬肉消費，轉而使用牛肉等其他肉類，導致需求量增加，也為牛肉價格的上漲創造了條件」，且飼料生產、運輸等成本上升，再加上加強查緝走私牛肉等政策，也促使牛肉漲價。

上海肉類行業協會秘書長鬱麟駒認為，「春節期間，牛肉價格預計會有一定的上漲，但不會大幅增加」，但「雖然目前一直在漲價，但牛肉價格不會無限制地增加，最後還是會趨於平穩」。

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關鍵字：非洲豬瘟,牛肉,羊肉,漲價,豬肉

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