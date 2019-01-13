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農曆年前肉類品、水果價格易波動　農委會解析2大原因是關鍵

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▲▼豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精,傳統市場,肉販。如要出相對負面新聞還請小心處理（圖／記者李毓康攝）

▲農委會表示，各式豬肉品在農曆年前銷量會增，價格因此會波動。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

近日傳「蛋荒」，蛋價一斤成本價漲到38元，零售價飆到45元，農委會澄清這是「氣候」和「冬季銷量增」導致，並舉每年農曆年前因為「應景」、「送禮」也會造成部分農產品「供不應求」價格或多或少波動，如各式豬肉品、魚和棗子等。

農委會畜牧處副處長王忠恕說，農曆年因應景、拜拜，如三牲（豬肉、全雞、全魚），香腸、臘腸等各式肉製品銷量都會增加，尤其部分肉類熟食品也是送禮好選擇，因此各廠商通常都會在1個月前備貨，應付高峰期。

▲▼魚販,漁獲,海產,傳統市場,海鮮。（圖／記者李毓康攝）

▲農委會表示，魚肉因農曆年應景，銷量也會比平常增加不少。（圖／記者李毓康攝）

王忠恕表示，過年前1星期需求量會更大，這時候就要看供需情況，如需求大，但供應量不足以應付，價格多少會上揚，但如有一年豬肉太多，價格反而不漲反跌。王忠恕強調，漲不漲，主要都要回歸「市場機制」，而通常年節大家肉吃的多，年後買氣會減少，價格相對也會回到年前的水準。

水果部分，農糧署副署長蘇茂祥說，過年應景、送禮需求高，最大宗的就是椪柑、棗子和蓮霧，以往年經驗來看，大部分水果價格在年前會有一定漲幅，直到年後才會回到年前的價格，各種蔬菜在這段期間則比較沒有價格漲幅的問題。

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關鍵字：農委會,過年,農曆年,農產品,水果,豬肉,漲價,價格,應景,送禮

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