關閉小三通防堵非洲豬瘟？避免影響旅客權益...農委會這樣說

▲農委會表示，從1月1日起以增加18名檢疫助理人力，希望能因應疫情嚴峻的挑戰。（圖／翻攝行政院農業委員會臉書）

記者崔至雲／台北報導

春節返鄉旅客將大增，與大陸往來頻繁的金門小三通港口，恐怕將成非洲豬瘟病毒入侵的地區，對於春節防檢局如何把關及是否有計畫暫時關閉小三通，行政院農業委員會近日在臉書上指出，目前防檢局已針對小三通旅客及貨物採雙重管制措施，為了避免影響旅客通行權益，現階段暫不需考慮關閉小三通。

大陸非洲豬瘟疫情持續在高峰期，面對即將到的春節防檢局應如何把關，農委會表示，從1月1日起以增加18名檢疫助理人力，其中15名分布在各邊境機場，針對旅客行李、網購快遞貨物、國際郵包等加強檢查，希望能因應疫情嚴峻的挑戰。

▲小三通入境之通關檢疫作業。（圖／防檢局提供）

另外，針對民眾擔心是否需要關閉小三通，農委會指出，大陸的活豬及其相關產品、其他活畜禽及相關產品皆禁止輸台，且從大陸入境金門及馬祖，每件託運及隨身行李均經X光機檢查，金門檢疫站並搭配檢疫犬組於行李轉盤巡查。

農委會也說明，從4日至17日已禁止從金門或馬祖運活豬進入台灣，客輪旅客行李也均須經X光機檢查，登機乘客由關務署、海巡署及防檢局人員依同執行旅客檢查作業，鑒於政府已針對小三通採取嚴密防疫措施，海巡署也加強查緝金馬地區走私勤務，因此為了免影響旅客通行權益，現階段暫不需考慮關閉小三通。

▲農委會表示，目前暫不考慮關閉小三通。（圖／翻攝行政院農業委員會臉書）