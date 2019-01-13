硬要帶！防檢局：查53件違規肉品罰款總計1060萬

▲防檢局訂出從疫區帶肉類品入境，最少都要罰20萬，但還是有很多旅客不聽勸。（圖／防檢局）

記者許展溢／台北報導

為防範非洲豬瘟病毒傳播到台灣，自去年12月18日起防檢局提高裁罰額度，也就是從疫區違規攜帶肉類品入境，至少都要罰20萬元，根據防檢局最新統計，截至昨（12日）共累計53件，罰款總額度達1060萬元，最多1天就有6件。

江蘇省泗陽縣昨天又爆發非洲豬瘟疫情，共撲殺了6萬8千多頭豬，防檢局指出，目前疫情在大陸嚴重持續擴散，但還是有許多旅客不聽勸的從疫區帶各式肉類品回台。

▲防檢局統計到昨天，20萬元罰單已有53件。（圖／防檢局）

最新統計資料顯示，罰款提高後，累計到昨天，20萬元罰單有53件， 罰款總額度達1060萬元。另外，加上從口蹄疫、禽流感和非疫區帶回肉類品的裁罰案件，5萬罰單7件、3萬罰單130件、1萬17件，以上加上20萬元的罰單，共217件。

農委會特別說明，53件的20萬元罰單，通通都是從大陸帶過來的肉類品，而從去年疫情爆發到現在，已累計12件被驗出陽性，且12件驗出有非洲豬瘟病毒的肉類品，全都是從大陸不同省份過來，所以顯示大陸已經全面性汙染了，提醒民眾千萬不要從大陸攜帶任何肉製品來台，避免重創國內民生經濟。