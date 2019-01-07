花25年擺脫「垃圾島」臭名！台灣回收率高達50%　盛名躍美最大博物館版面

▲垃圾車示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

國際中心／綜合報導

台灣垃圾回收的成效顯著，就連國際也關注！全美最大博物館機構史密森尼（Smithsonian）旗下雜誌Ensia，更特別專文介紹，台灣如何洗刷原本「垃圾島」的臭名，搖身一變成為一個垃圾分類、廢棄物回收率超過50%的乾淨島嶼，就連民眾的的觀念也跟著改變，致使垃圾的製造量大大的下降。

在Ensia上刊登的文章內容指出，在台北市的許多地方能夠看到，由廢棄寶特瓶、塑膠、鋁罐、鞋底等等的材料，所建造而成的展覽廳，例如花博公園裡的EcoARK流行館。台灣的人口超過2300萬人，這樣的小島卻擁有世界上最高效的回收計劃，約有55%的家庭和商業垃圾可以被回收，而在工業廢棄物的比重則是來到77%。

根據一間塑膠技術公司稱，台灣在2015年時已經有超過1600家回收公司投入營運，年收入大約為20億美元（約621億台幣）。現在在台北的街頭上很難看到垃圾桶，然而25年前，台灣因為生活水平提高和消費量飆升，卻也造成垃圾量大增，以至於台灣獲得了「垃圾島」這樣不雅的綽號。

1993年時，台灣的垃圾收集率僅為70%，廢棄物的回收率更為零，全台三分之二的垃圾場則是呈現爆滿的狀態；為了解決這個情況，政府開始提議興建數十座焚化爐來焚燒垃圾，還為廢棄物管理樹立一個管理框架，鼓勵民眾和商家採用可減少垃圾產生的作法。

根據政府的計劃，公司可以透過自行處理或是支付廢棄物費用，來處理垃圾，，而民眾則是利用垃圾分類跟專用垃圾袋來處理，將垃圾按照類別丟棄回收。文章中更提到台灣特有的「垃圾車」，更稱這像是一中「社區儀式」，民眾可藉由古典音樂聲，將垃圾提出家門傾倒，志願者或是清潔隊員則是負責幫助人們正確的分類垃圾，再將收集到的東西送到工廠分類，發送到各個不同的地方，以各種方式被回收處理。

此外，為了在回收上講求更大的靈活性，台北更有智能回收的地方，讓大家在回收瓶子或罐子之餘，還可以為悠遊卡充值。對於那些想要以不當方式丟棄垃圾的人，也將會面臨罰款或是遭到勸導的風險，廢管處處長賴瑩瑩就說，人們必須要對自己的個人消費負責，廢棄處理這件事需要深深的值入公眾億是中，這樣才能落實循環經濟。

現今就一般台灣人來說，一個人每天產生850克的廢物，相較於15年前的1.2公斤少了非常多；據悉，台灣本島的回收率超過50%，儘管這些數字仍然存在著爭議，而許多垃圾焚化廠則是處於低度的運行狀況。