非洲豬瘟豬價漲　男偷小豬辯「很可愛想養」

▲男子掰稱小豬太可愛，準備偷豬回家養卻遭活逮。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

非洲豬瘟造成豬價上漲，鍾姓男子將歪腦筋動到小豬身上，第一次到養豬場偷當場被抓包，老闆選擇原諒放他一馬。鍾男竟不知悔改，日前再拿大塑膠袋侵入豬寮準備偷小黑豬，又被活逮。老闆報警，他竟掰說，「小豬很可愛」，才想偷回去養，令警方傻眼，依竊盜罪嫌將他送辦。

大甲警分局安定派出所2018年12月28日傍晚5點獲報，外埔區土城里有人要偷豬。員警到場後，果然查獲49歲鍾姓男子，經了解發現鍾男私闖豬寮，被49歲蔡姓主人當場抓到，一旁還有個白色塑膠袋，內裝有大型黑色塑膠袋。鍾男百口莫辯，只好坦承是他所有。

▲▼偷豬男子帶著塑膠袋，裡投放有要裝豬的大塑膠袋。（圖／記者李忠憲翻攝）

「上次放過你了還來！」蔡男向警方說，他之前聽到豬寮有豬騷動聲，到豬寮查看就撞見鍾男，用大塑膠袋裝了２隻小黑豬。他當場斥責鍾男，但心想沒損失，要求他把豬放下，就讓他走，哪知道竟又跑來偷，實在很惡質，才決定報警。

鍾男辯稱，他本身喜歡小動物，因為小豬很可愛加上豬年要到了，他才想帶1、2隻回家當寵物養。員警當然不信，警詢後依竊盜罪嫌將他移送法辦。

▲警方呼籲養豬場應加強防範，以免宵小覬覦偷竊。（圖／記者李忠憲翻攝）

大甲分局提醒，近來受非洲豬瘟影響，國內豬肉價格上漲，一隻小黑豬要價也要3000元，加上任意帶走豬隻離開畜養環境，也會讓豬隻防疫產生風險。養豬戶也應加強監控設備，以免宵小覬覦。

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