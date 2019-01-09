▲ 節能低碳省油高效率，基隆首度引進油電資源回收車。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

提高低碳垃圾清運、清掃道路及資源回收執行效率，基隆市環保局積極向環保署爭取垃圾車、掃街車及資源回收車等汰舊換新經費，9日在文化廣場舉行交車啟用典禮，基隆市長林右昌與環保局長賴煥紘感謝清潔隊員們辛勞奉獻，期許新車上路後，感受到市府的用心與體貼。

市長林右昌指出，為改善環保清潔車壓縮處理垃圾時，所產生排放黑煙、廢氣與異味，市府從2016年起，逐步向中央爭取新車經費進行汰換，今年有20部新車，這對城市環保與市民健康會有幫助，相信市民感受到市府這份用心與體貼。

環保局長賴煥紘說，已向環保署爭取到3005萬元經費，新購3輛低碳垃圾車、5輛資源回收車、3輛油電混合動力資源回收車及1輛掃街車，清掃道路及資源回收服務行列，車輛具有節省油耗、降低噪音及減少污染排放等優點，可提高垃圾清運效率及品質。

賴煥紘表示，每輛電動壓縮垃圾車每日可減少約44.89kgCO2排放，節能減碳效益達19.55％，壓縮噪音亦較傳統垃圾車減少8至10分貝；新購的油電混合動力資源回收車，除符合排氣標準外，外觀採用貼膜印製資源回收標誌及「做回收救地球」標語，美觀兼具宣傳效果。

環保局表示，依據環保署統計自2015年至2018年，基隆市已報廢30餘輛車、新購8輛垃圾車、2輛掃街車及11輛資源回收車；另外，環保局環保車輛總數250輛，2016至今年共汰換55輛，汰換比例為22％；其中壓縮垃圾車總數為74輛，2016至今年共汰換9輛，汰換比例為12％。

賴煥紘強調，新進用的低碳垃圾車，有別於傳統垃圾車，能利用電池提供的壓縮動力，使垃圾收集壓縮時可關閉引擎，提升能源使用效率，並減少碳排放。