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吵著「我也要坐」…7歲女童搭堆高機10秒遭輾斃！嬤目睹崩潰哭癱

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社會中心／綜合報導

7歲的小孫女再也回不來！台中一名徐姓老婦12日中午帶著2名孫女到太平一處資源回收場訪友，期間許姓老闆為逗孩子開心，開著堆高機載著兒子與徐婦長孫女兜風，而7歲的徐小妹見狀，從屋內跑出嚷著「我也要玩」，沒想到才剛坐上堆高機短短10秒，立即從前方貨叉掉落，慘遭輪胎重輾身亡；阿嬤見狀後也立即拔腿狂奔救孫，得知孫女不治後一度哭到癱軟，說不出話來。

▲▼阿嬤見到孫女從堆高機上掉落遭輾，嚇得狂奔救孫。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲原本站在一旁觀看的阿嬤，見到孫女掉落遭輾後，急忙拔腿狂奔救孫。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調查，徐婦帶著9歲與7歲的孫女到太平區新平路巷內一處資源回收場訪友，由於女童的姊姊與許男的8歲孫子吵著要坐堆高機玩，為了逗孩子開心，許男便駕駛堆高機載著2個孩子在巷內兜風轉了兩圈；而這時在屋內的徐姓女童見狀，跑到戶外嚷著「我也要、我也要坐！」

許男拗不過孩子的請求，便讓還在就讀幼稚園的徐姓女童爬上堆高機前方貨叉，載著3個孩子再度出發，不料才剛發動緩速前行短短10秒，堆高機就突然「震動一下」，徐姓女童自貨叉上掉落，當場遭輪胎輾過重傷。

▲▼太平某資源回收場，發生女童遭堆高機輾死意外。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲許男開著堆高機載著3個孩子兜風，沒想到卻釀成死亡意外。（圖／記者李忠憲翻攝）

事發當下，站在一旁觀看的徐婦目睹孫女掉落遭輾後，嚇得拔腿狂奔，急忙將孫女從輪下拉出；當時女童渾身是血，雖然緊急送往醫院急救，但仍因胸、腹部嚴重出血，搶救後仍於下午14時12分宣告不治身亡。在女童搶救期間，阿嬤焦急地在醫院等待，一度哭到哽咽、說不出話來，當得知孫女救不活後，更是當場癱軟坐地，泣不成聲。

女童的父親的知噩耗後也不敢相信，難過地表示「阿嬤想說帶2個小孩去那邊玩，怎麼突然變這樣，不知道、真的不知道……唉！」

許姓老闆事後也向警方供稱，當下並無輾過女童，但堆高機似乎有撞到，他發現異狀的下已經緊急停車，並迅速將女童救出，無奈仍是來不及。警方表示，許男已經涉嫌過失致死罪，且開著堆高機載孩童兜風也違反《道路交通管制處罰條例》，後續已通報勞工局、社會局等相關機關，並將再調閱監視器畫面釐清案情。

▲▼堆高機輾過孫女不治，阿嬤崩潰癱軟倒地。（圖／東森新聞）

▲阿嬤得知孫女不治身亡後，情緒崩潰、一度癱軟坐地需要旁人攙扶。（圖／東森新聞）

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關鍵字：台中,太平,堆高機,女童,阿嬤,孫女

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