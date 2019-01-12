影／彰化版「拔管」　王惠美：一切依法行政

記者唐詠絮／彰化報導

彰化國中、小校長遴聘遭到新任縣府團隊的重新洗牌，鬧得沸沸揚揚，甚至被外界認為是批評為「彰化版拔管」，彰化縣長王惠美12日上午出席彰化縣消防節慶祝表揚大會時，親上火線接受媒體採訪表示，尊重遴選委員會的決議，一切依法行政，會顧及全體校長權益。

▲彰化縣國中小校長異動遭到否決，教育處認定遴選過程有瑕疵，縣長王惠美說一切依法行政。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲107年度國中小校長遴選公告仍在彰化縣教育處網站上。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣前縣長魏明谷在12月4日公布校長異動名單，各校都已經辦理惜別會，及熟悉相關校務交接等事宜，如今魏明谷落選，這17名異動的國中小校長遴選名單仍在教育處的網站上可以見到，教育處11日卻說遴選過程有爭議「暫不異動」，人事全部凍結，等到7月暑假期間再辦理遴選，讓彰化教育體制面臨史上最大的考驗。

▲彰化縣教育處長陳逸玲認為第一階段受理的時間卻是在11月底，顯有瑕疵。（圖／記者唐詠絮翻攝）



今日王惠美親上火線對外回應「彰化版拔管」一事，王說，彰化縣政府向來都是依法行政，此次校長重辦遴選是尊重遴選委員會的決議，此次遴選委員會的處置有整體考量，不會影響到全體校長的權益，年資也不會受到影響。但有校長卻對此表示那也要事先公告，不能突然公告就立刻做，顯然有行政瑕疵之嫌。

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