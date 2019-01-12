　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

頂新和德1919食物銀行成立　魏應充回饋家鄉助弱勢族群

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲魏應充出席頂新和德1919食物銀行成立。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲魏應充出席頂新和德1919食物銀行成立，牽著鄉內一名老阿嬤的手寒暄問暖。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

頂新和德文教基金會12日在永靖鄉成立「1919食物銀行成立」，頂新前董事長魏應充身為基金會董事長，上午出現在活動當中，與當地弱勢長輩閒聊談笑，更牽著鄉內一名老阿嬤的手寒暄問暖。

▲魏應充出席頂新和德1919食物銀行成立。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

成立「1919食物銀行」是魏應充幫助永靖鄉弱勢族群的心願，希望能回饋家鄉建設與鄉民生活，上午有位8旬老阿嬤看到魏應充，直問他過得好不好，魏一直牽著阿嬤的手寒暄，在言談間讓人感受到魏的溫暖與平易近人，活動結束後，步行回到基金會。

▲魏應充出席頂新和德1919食物銀行成立。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

頂新和德食物銀行是1919食物銀行全台第8家實體食物銀行、彰化地區首家實體店面，也是第一個非教會體系的合作單位。基督教救助協會秘書長夏忠堅牧師表示，1919食物銀行自2011年起，每兩個月透過1919志工親送食物包到受助家庭，8年來已服務超過31,411戶次，發出144,838份食物包 (每份市值約2500元)。但因考量有許多急難家庭需要立即性的資助，因此從2015年起開始推行實體食物銀行。

▲魏應充出席頂新和德1919食物銀行成立。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

夏忠堅指出，頂新和德文教基金會過去曾贊助基督教救助協會陪讀班惜食調理包食材、台中園區中央廚房設備建制等，在食公益上有共同的理念與良好的合作經驗。「因此我們很榮幸能和頂新和德更深入合作，開設實體食物銀行，提供彰化永靖鄉的弱勢家庭更即時與需要的服務。」

▲魏應充出席頂新和德1919食物銀行成立。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

頂新和德食物銀行1月12日開幕後，每週將開放三天(一、三、六)時間供個案領取物資。店面設計採簡約文創風格，讓個案能像在便利超商般自在地選取。而服務志工們也將利用個案領取的同時，進行關懷訪談，並安排培力課程、資源串接等，以深入幫助個案。

【精彩新聞】

影／看政論節目後他超「火大」！男火攻KMT彰化黨部　噴漆寫8個字

彰化新縣長重新洗牌　先前國中小校長異動不算數

BMW男撞死人起底酒駕累犯　還曾「為300元打死人」
 

ET快訊
工程師打LOL「白嫩渾圓」快滿出來！深溝私照曝光老司機嗨翻
撿4萬金手鐲苦等1hr…失主送紅包！清潔伯拒：我有4棟房

關鍵字：頂新和德,永靖鄉,食物銀行,魏應充

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／抓到了！性侵假釋犯潘俊皓　宜蘭員山鄉落網

影／手部有特殊六角星！台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

獨／高雄鐵橋驚見屍掛空中！不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

影／台東性侵犯拆電子腳鐐「竄逃北部」　臉書VS通緝照「差很大」

偷機車夜騎290公里只為見女網友　性侵犯拆腳鐐脫逃原因曝光

陳致遠宵夜吃清粥被盯著看　狂扯對方衣領怒嗆：不知道我是誰嗎

共老團「蜥友嬉遊音樂快閃」　募款捐華光啟智中心新年加菜金

因應空品不良台南啟動空拍機　查獲3處露天燃燒

選舉放一邊不分黨派 　相揪呷碗彰化爌肉飯

高雄柴山石洞探險　21學員體驗驚嘆：天然美景超級壯觀

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

「來去高雄」MV包50萬拍攝費　白冰冰親自作詞路名編成RAP

夫婦3年零浪費！自製牙膏、洗髮水 打造「環保貓旅館」每月垃圾僅104克

五月天怪獸一句話噹爆阿信　看冠佑一直被「殺」...有一種爽感！

許莉潔x信合飆《千年之戀》　唱完嗨翻....全體起立

共老團「蜥友嬉遊音樂快閃」　募款捐華光啟智中心新年加菜金

因應空品不良台南啟動空拍機　查獲3處露天燃燒

選舉放一邊不分黨派 　相揪呷碗彰化爌肉飯

高雄柴山石洞探險　21學員體驗驚嘆：天然美景超級壯觀

高雄新崛江潮聖祭活動登場　六日周邊實施交管

頂新和德1919食物銀行成立　魏應充回饋家鄉助弱勢族群

嘉縣消防局119慶祝大會　猛男正妹街舞上陣展現力與美

慰問仙草「阿伯」巡守隊 警民合作共維治安

台南安平管線汰換改接施工　17日起停水23小時

賴清德班師回朝　高思博：民進黨台南正式出現兩個太陽

109黑辣妹「15年後變白肌天菜」！　渾圓極品辣照曝光…網暴動瘋喊：戀愛了

影／陸漁船「載10公斤豬肉」越界澎湖　海巡隊「驅離無效」強制帶回

口譯哥「實領15萬」想滅火　洪孟楷：拳頭都硬了

中職／統一獅季前健康檢查　陳瑞昌遇死忠象迷

艾怡良一晚連喝5間！　蔡旻佑加入「開心一整夜」

猛龍過江／「館長」徒弟2分鐘鎖死對手　李育昇目標打職業

水岸、藝文、公園、校園、商圈集大成　板橋五合一2房

鏡頭漏網！華晨宇「領獎下台動作」超圈粉　網大推：100分紳士手

賓士推出「會變形的無人電動車」！小巴→貨車幾分鐘搞定

孫協志一句話！利菁「唯三通告」為他上兩次《飢餓》

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

賴清德班師　台南正式出現兩個太..

台南關廟開發案？　請問這是蝦米

異常流感疫苗　台南全數停用回收

大溪警分局　免費漆彈營報名要快

屏東萬巒分駐所　首次女警服務　

《必勝大丈夫》　另類行銷嘉縣

新崛江活動　六日周邊實施交管

食物銀行成立　魏應充回饋家鄉

漢翔、台船攜手　國防航太產業鏈

郭信良設人民請願中心　疊床架屋

嘉縣消防119大會　猛男正妹街..

立委選舉　國民黨書記長林育先表..

縣長上任　國中小校長異動不算數

更多熱門

相關新聞

越南證明頂新油安全　魏應充應獲更審

頂新混油案前董事長魏應充一審無罪、二審改重判15年，目前上訴第三審審理中。二審有罪判決根據理由，乃因頂新進口越南大幸福公司之原料油不符合「食品良好衛生規範準則」。但據外電報導，大幸福已取得越南官方函文，證明油品安全，並無違背法令。因此，魏應充的有罪判決上訴最高法院後，應該予以撤銷發回更審。

頂新案 大幸福公司指台灣曲解越南法令

彰化元旦路跑　女跑者遭廂型車撞傷

鄉代買500被起訴　遭選民拒收賄款　

魏應充續交保　中高檢不服提抗告

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨」

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班回家抱屍痛哭

貴婦奈奈交往幼齒高中生　坦言體力差不常嘿咻

7000元補助養2孫女！78歲嬤淚：讓她去畢旅

台中「女模級警花」　男友身分曝光

打手槍要多頻繁　唐朝醫神這樣說

她酸工人月入45K太少　臉書遭灌爆

用垃圾袋煮麵！孫安佐曝監獄料理

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿的意義

「滴姐」正臉曝光！　蔡阿嘎：太正

她一擦「帶血麵筋」掉落！是OO殘留

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

軍官報復被狗追　繩綁曝曬7小時

明早秒變天！鋒面肆虐「北東狂下6天雨」

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

更多

最夯影音

更多

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面