頂新和德1919食物銀行成立　魏應充回饋家鄉助弱勢族群

▲魏應充出席頂新和德1919食物銀行成立，牽著鄉內一名老阿嬤的手寒暄問暖。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

頂新和德文教基金會12日在永靖鄉成立「1919食物銀行成立」，頂新前董事長魏應充身為基金會董事長，上午出現在活動當中，與當地弱勢長輩閒聊談笑，更牽著鄉內一名老阿嬤的手寒暄問暖。

成立「1919食物銀行」是魏應充幫助永靖鄉弱勢族群的心願，希望能回饋家鄉建設與鄉民生活，上午有位8旬老阿嬤看到魏應充，直問他過得好不好，魏一直牽著阿嬤的手寒暄，在言談間讓人感受到魏的溫暖與平易近人，活動結束後，步行回到基金會。

頂新和德食物銀行是1919食物銀行全台第8家實體食物銀行、彰化地區首家實體店面，也是第一個非教會體系的合作單位。基督教救助協會秘書長夏忠堅牧師表示，1919食物銀行自2011年起，每兩個月透過1919志工親送食物包到受助家庭，8年來已服務超過31,411戶次，發出144,838份食物包 (每份市值約2500元)。但因考量有許多急難家庭需要立即性的資助，因此從2015年起開始推行實體食物銀行。

夏忠堅指出，頂新和德文教基金會過去曾贊助基督教救助協會陪讀班惜食調理包食材、台中園區中央廚房設備建制等，在食公益上有共同的理念與良好的合作經驗。「因此我們很榮幸能和頂新和德更深入合作，開設實體食物銀行，提供彰化永靖鄉的弱勢家庭更即時與需要的服務。」

頂新和德食物銀行1月12日開幕後，每週將開放三天(一、三、六)時間供個案領取物資。店面設計採簡約文創風格，讓個案能像在便利超商般自在地選取。而服務志工們也將利用個案領取的同時，進行關懷訪談，並安排培力課程、資源串接等，以深入幫助個案。

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