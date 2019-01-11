彰化新縣長重新洗牌　先前國中小校長異動不算數

▲員林國小校長李遠荇(後排左三)原調靜修國小。(圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

去年12月4日彰化縣國中小學校長遴選委員會早已公佈校長異動名單，但新科縣長王惠美上任後，11日重新再召開遴選委員會後認為，「12月的遴選結果有爭議，各校校長暫不異動」，將留任到暑假的時候再辦理遴選，未來彰化縣只有7月辦一次遴選，取消二次遴選制，消息一出，各界認為這簡直把體制當兒戲。

▲靜修國小校長黃榮森也在此次異動名單內。

原本彰化縣政府12月4日公布校長異動後，各校都已經辦理惜別會，及熟悉相關校務交接等事宜，沒想到臨門一腳，卻公布「暫不異動」，讓教育體制面臨史上最大的考驗，國中小共有17名任期4年和8年的校長影響最大。

一名原本已任期4年的校長也在此次公布調校的名單中，未來7月的遴選，若沒成功調校，也可能因此提前退休，若是留在原校，就得降調成教師代理校長；不過也有校長12月遴選結果不如他的意，重新再遴選，未來可能可以再翻盤。

▲僑信國小校長原本要異動，如今得等到7月遴選結果再決定。

彰化縣教育處長陳逸玲表示，昨天由副縣長洪榮章擔任彰化縣國中小學校長遴選委員會主委召開會議，決議第一點依據「彰化縣政府國民中小學校長遴選作業要點」規定，受理申請的時間應於每年的12月或1月，但是第一階段受理的時間卻是在11月底，顯有瑕疵。

▲彰化縣教育處長陳逸玲表示，國中小校長異動遴選有瑕疵。

陳逸玲表示，遴選委員會針對校長遴選的時程調整到每年的7月底來進行，主要考量目前全國就只有彰化縣跟新竹市還在辦理寒假跟暑假一年兩次的校長遴選，希望未來與全國是一致性。至於留任的校長年資或主管加給相關權益不會受影響。

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