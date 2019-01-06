「不參加政黨活動」　管中閔上任台大校長前夕重申大學自治信念

▲管中閔今天在臉書上回顧1年前寫下對遴選結果感想。（圖／記者謝盛帆攝）

記者許展溢／台北報導

台灣大學校長遴選爭議多時，校長當選人管中閔確定8日正式上任，管中閔今（6日）下午在臉書轉發自己1年前寫下的文章並表示， 迄今滿1週年，但仍有其意義，一樣相信這是「台大與台灣高教必須變革的起點。」，且為了學術自由，不參加任何政黨活動。

管中閔1年前當選台大校長，在臉書上感謝遴選委員們的支持與肯定，並提到遴選委員們不辭辛勞地參與各場治校理念發表會、訪談及面試，由衷地感佩，也要感謝參與這次遴選的所有候選人，很榮幸與這些學界碩彥同台，讓他學習他們的理念和風範。

管中閔說，對連署提名他的老師們，和所有鼓勵、支持他的老師和同學們，獻上誠摯的謝意，還有許多校外的朋友們，也都透過各種管道表達支持，每一份心意、每一份力量，都是安定他內心的暖流。管中閔表示，自己相信，遴選所選擇的，並不是他個人，而是台大與台灣高教必須變革的起點。

1年過去，管中閔在倒數上任的前3天在臉書上回顧當時寫下的感想表示，「迄今滿1週年，但仍有其意義。我相信，這次遴選所選擇的 ... 是台大與台灣高教必須變革的起點。」管中閔也重申，「為了踐行學術自由與大學自治之信念 .... 不參加任何政黨、黨派活動。」