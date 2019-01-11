「最佳工具人」掰！林佳龍接交通部長　前任交長們口徑超一致

▲前台中市長林佳龍確定接下交通部長一職。（圖／台中市政府提供）

記者曹悅華／台北報導

行政院長賴清德11日在臨時院會上率內閣總辭，由蘇貞昌回鍋組閣，前台中市長林佳龍稍早也透過臉書證實接任交通部長一職，確定同樣呼聲很高的交通部「最佳工具人」，也就是交通部代理部長同是交通部政務次長的王國材出局。對此前任交通部長吳宏謀和賀陳旦口徑一致，對於這樣的人事安排表示「祝福」、「沒有特別想法」，業界則樂見其成。

▲原先交通部「最佳工具人」王國材接任呼聲也很高。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍稍早透過臉書表示，卸任後對台灣的使命感和責任感反而與日俱增，感謝總統蔡英文和蘇貞昌的邀請，他將選擇共同承擔，希望為執政團隊和台灣社會貢獻一己之力。

▲前任交通部長吳宏謀表示，誰接都給予祝福、都很好。（圖／記者周書羽攝）

對於林接任交通部長一職，吳宏謀表示沒有特別想法，是誰都很好、都給予祝福，近一步尋問是否對林上任有很多期待，吳說對每位新部長都有很多期待，希望他能夠帶領交通部往前走。

賀陳旦聽聞林佳龍接任交通部長則說「祝福」、「沒有特別想法」，至於山手線要不要繼續推動，賀直言「意見可能不同，但不影響給新部長祝福，加油」。

至於業界方面，中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉直言，「林佳龍接總比專家或是學者接好」，他認為林當過民意代表，更擔任過民選首長，比較能夠「接地氣」，對於林的上任持正面看法，期待他能夠體恤駕駛朋友面臨的困境，然後去解決問題，也希望林如他所言，比起其他專家學者，更能夠聽進業者的看法。