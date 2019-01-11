　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「最佳工具人」掰！林佳龍接交通部長　前任交長們口徑超一致

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲林佳龍。（圖／台中市政府提供）

▲前台中市長林佳龍確定接下交通部長一職。（圖／台中市政府提供）

記者曹悅華／台北報導

行政院長賴清德11日在臨時院會上率內閣總辭，由蘇貞昌回鍋組閣，前台中市長林佳龍稍早也透過臉書證實接任交通部長一職，確定同樣呼聲很高的交通部「最佳工具人」，也就是交通部代理部長同是交通部政務次長的王國材出局。對此前任交通部長吳宏謀和賀陳旦口徑一致，對於這樣的人事安排表示「祝福」、「沒有特別想法」，業界則樂見其成。

▲▼行政院普悠瑪總結記者會，台鐵局長張政源、交通部代部長王國材公佈懲處人員名單。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原先交通部「最佳工具人」王國材接任呼聲也很高。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍稍早透過臉書表示，卸任後對台灣的使命感和責任感反而與日俱增，感謝總統蔡英文和蘇貞昌的邀請，他將選擇共同承擔，希望為執政團隊和台灣社會貢獻一己之力。

▲▼交通部長吳宏謀請辭交接。（圖／記者周書羽攝）

▲前任交通部長吳宏謀表示，誰接都給予祝福、都很好。（圖／記者周書羽攝）

對於林接任交通部長一職，吳宏謀表示沒有特別想法，是誰都很好、都給予祝福，近一步尋問是否對林上任有很多期待，吳說對每位新部長都有很多期待，希望他能夠帶領交通部往前走。

賀陳旦聽聞林佳龍接任交通部長則說「祝福」、「沒有特別想法」，至於山手線要不要繼續推動，賀直言「意見可能不同，但不影響給新部長祝福，加油」。

至於業界方面，中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉直言，「林佳龍接總比專家或是學者接好」，他認為林當過民意代表，更擔任過民選首長，比較能夠「接地氣」，對於林的上任持正面看法，期待他能夠體恤駕駛朋友面臨的困境，然後去解決問題，也希望林如他所言，比起其他專家學者，更能夠聽進業者的看法。

ET快訊
小昆凌「超兇浴照」曝光！「100%真人娜美腰身」網噴鼻血
正妹被小黃衝撞「大小便失禁」包尿片度日　肇事女運將拒道歉
林志玲「北半球掉出」開衩到大腿根！《延禧》3女神美翻紅毯

關鍵字：林佳龍,交通部長

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆港旅客首破百萬人次！今年再迎4艘首航郵輪　3/29絕美亮相

購票App遭「天才駭客」詐款20萬！高鐵硬起來：追訴民、刑事責任

更新／ABS機車3.1億補助紅包來了！上千車主敲碗　18日前撥到帳戶

機捷推「免費接駁巴士」！不必大包小包到北車　1/14上路

快訊／花蓮自小客「開上軌道」！Honda 4輪卡軌擋平交道 雙向不通

直擊／從未曝光！高鐵服勤員防身術秘辛　「6狠招」秒制伏歹徒

2018十大消費新聞公布！衛生紙之亂、中華電信499吃到飽奪冠亞

鵝鑾鼻獲選全球第5人情味旅遊地　觀光局：全台都是潛力股

影／訂嘸車票別哭！台鐵「春節4天」開放自強號站票　每天限量120張

影／1秒狂賣千張！台鐵春節「西部幹線票」照樣熱銷　尖峰時段全售完

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

要換要快！日圓下半年將大漲　兌1美元上看100哈日族傷荷包

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

跟正常人一樣！唐氏症不可怕　她樂觀面對疾病：我能做任何事

幫霸道總裁刮鬍子完滾床單！　高瀚宇交往陳芋米第一天就狂親

愛美娃拿馬麻專櫃口紅塗滿嘴 拗說「擦藥藥」...照鏡被自己嚇哭

《蘋果》控欠3億貨款　勤力董座岑德強：黎智英未付25%投資金

明早秒變天！東北季風肆虐「北東狂下6天雨」　氣象局：看不見太陽

林佳龍接交通部長　學者：他沒有交通專業「就好好做吧！」

更新／ABS機車3.1億補助紅包來了！上千車主敲碗　18日前撥到帳戶

都在賣奶！女網友怨拍賣直播「2顆快掉出來」　她不信實測：噴了3千...

商業周刊／與樹齊高　野放茶成新趨勢

「最佳工具人」掰！林佳龍接交通部長　前任交長們口徑超一致

女室友深夜吼男友：我多久沒生氣了！她冒「1句OS神吐槽」　網笑炸：快敲門

7月禁忌！她挖出「宮廷系紙娃娃」　暗黑傳說超陰：晚上要鎖鐵盒否則...

財訊／少子化海嘯來襲　大學私校逆境求生術

《流星花園》再看一次還是感動　日票選「平成時代」純愛偶像劇TOP 10

「假笑男孩」擠出招牌笑容　鬆懈轉頭「變臉」網友一看超心疼

西班牙加入研發歐洲「首款隱形戰機」　盼取代大黃蜂戰機

女大生驚天一擦...「帶血麵筋」掉下來！婦產科醫：是OO殘留物

高中木聯／穀保連霸有雙重壓力　隊長葉子然向隊友喊話

「蘇邁配」成型　葉元之酸爆：最嘔的是鄭文燦　姚可接駐英代表

用老公送的圍巾纏繞…她上吊死在房內　夫下班回家抱妻屍哭斷腸

出遊注意！日本A型流感病例破百萬　東京福岡等地發布警訊

白冰冰MV被轟沒質感　一見到「韓國瑜」嬌喊：我多委屈啊！

泰國大師賽／三局逆轉退日本組合　盧敬堯、楊博涵挺進4強

生活熱門新聞

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天..

她的寶貝是「拉鍊」　超狂真相曝..

手搖杯點全糖　他曝極致省錢喝法

婆婆當眾掀衣！露媳婦32週孕肚..

考到駕照就送瑪莎拉蒂？超佛老公..

詭特調「台中江小姐」…1杯要百..

2018最驚艷手機　PTT票選..

甜點前猶豫半小時！母一轉念秒買..

白吃牛排　老闆收千元偽鈔氣炸

她叮嚀孫：不讀書只能做這種！黑..

LINE翻譯是真人？他嗆「爛透..

尾牙財位曝光　這招比同事更能抽..

林意箴PK白冰冰　網：看著就哭..

國二女眉粉＋護唇膏　師認化妝約..

更多熱門

相關新聞

林佳龍接交通部長　學者：好好做吧

前行政院長蘇貞昌今（11日）天回鍋組閣，交通部長將由前台中市長林佳龍接任。對此，交通大學運輸與物流管理學系教授黃台生表示，交通部專業班底不錯，但是林佳龍沒有交通專業，「他就好好做吧！」記得用專業的人就好。

林佳龍接交通部長　「希望為台灣貢獻一己之力」

蘇貞昌愛將張子敬　傳升環保署長

綠營敗將入閣　柯文哲：先上陣再講

誰來接管交通部？這4人選呼聲高

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

即／性侵犯拆電子腳鐐　宜蘭員山落網

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡定等警察

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天使了

《航海王》結局定好了！網爆100冊完結作者親回

台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

米克斯借住阿公家兩天→收編一個月

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」！

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

她的寶貝是「拉鍊」　超狂真相曝光網嚇壞

恭喜「這群人」成員求婚成功了！

嚴凱泰出殯　伴父母長眠金寶山

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

更多

最夯影音

更多

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面