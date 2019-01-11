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薪資33K起跳！防檢局年後徵2名領犬員　符合這3條件就有機會

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▲▼金門水頭碼頭是廈門入境處，檢疫站在船上及碼頭張貼海報及設置農畜產品棄置箱，X光機旁還有防疫犬加強查緝，違規攜帶肉品最高開罰1百萬元。（圖／記者陳以昇攝）

▲為防堵非洲豬瘟，各海光X光機旁還有防疫犬加強查緝。（圖／記者陳以昇攝）

記者崔至雲／台北報導

非洲豬瘟疫情在大陸蔓延，為了防堵疫情延燒至台灣，防檢局在各機場、港口設下重重防護。防檢局表示，目前共有47隻檢疫犬24小時輪班，但為了強化防疫，防檢局預計春節過後將在官網招聘2名領犬員與3隻檢疫犬，領犬員薪水33K起跳。

防檢局說明，今年會退役5隻檢疫犬，最終要備足50隻，目前已經在爭取經費階段，預算確定就會在防檢局網站發布10天的招募訊息，預估春節過後招募2位領犬員，受訓12週後將與檢疫犬一起為檢疫把關。

▲▼非洲豬瘟,防疫,防疫犬,海關,機場,行李。（圖／記者謝承恩攝）

▲防檢局預計招聘2名領犬員與3隻檢疫犬，領犬員薪水33K起跳。（圖／記者謝承恩攝）

防檢局指出，對於愛狗人士來說，領犬員是個相當合適的工作，並且只要符合3點基本條件就有機會應徵上，第一、由於領犬員需要駕駛公務車去接送檢疫犬，因此需要有汽車駕照，同時也必須有實際開車經驗；第二、學歷為大專以上，但不限科系；第三、有一年以上的工作經驗。另外，也建議在履歷上說明養狗經驗與對防檢疫上的概念，或是在寵物店工作經驗；若沒有養狗或飼養的是其他貓、烏龜、鳥等動物，入取機會則小。

▲▼ 機場防疫豬瘟。（圖／記者崔至雲攝）

▲機場各處放置防堵豬瘟之告示。（圖／記者崔至雲攝）

防檢局進一步說明，領犬員需受訓10至12週，結業後薪水3萬3740元，年終1.5個月，年度考核甲等月薪可增1千元，若8年都甲等，薪水可達4.2萬元左右。此外，領犬員若願意前往離島工作，有4千元津貼；若成各分局（基隆、新竹、台中、高雄）小隊長，有2千元津貼；成為助理訓練師，津貼3千元；若成訓練師可領津貼6千元。

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關鍵字：豬瘟疫情,防檢局,防疫,檢疫豬,非洲豬瘟,豬瘟,防疫犬,領犬員

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