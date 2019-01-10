桃園市非洲豬瘟緊急防疫模擬演習　鄭文燦籲建立作業準則

▲桃園市進行非洲豬瘟緊急防疫模擬演習。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為防堵非洲豬瘟侵台，桃園市10日舉行非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，市長鄭文燦出席演習活動指出，今日的演習模擬疫情發生時，包括消毒、掩埋、防疫通報等相關作業準則，讓養豬產業瞭解處理方式。另外，市府將積極輔導使用廚餘但無蒸煮設備的養豬場改用飼料或離牧退場，為非洲豬瘟的防疫工作做最充分的準備。

鄭文燦說，今日演習模擬養豬戶到大陸旅遊，攜帶非洲豬瘟病毒回台造成養豬場豬隻發病時，依行政院農委會所建立包括消毒、掩埋、防疫通報等相關作業準則進行處理，讓養豬產業瞭解處理方式。

▲▼桃園市進行非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，鄭文燦籲建立作業準則。（圖／桃園市政府提供）

鄭文燦也說，桃園是全台黑毛豬的最大產地，目前市內有399個養豬場，而廚餘是非洲豬瘟最主要的傳播管道，市內約有314個養豬場使用廚餘養豬，都設有蒸煮設備，其中74個養豬場已取得再利用檢核或再利用登記等認證，其餘240個則由市府環保局持續輔導認證中。

另行政院農委會針對有使用廚餘卻沒有蒸煮設備的養豬場，原規劃以一週時間輔導養豬戶改用飼料或是退場，經市府協調後，獲得同意稍微延長時間，讓市府提出改用飼料與相關退場優惠補助等方案，輔導養豬產業轉型及退場。

在廚餘去化方面，目前北台灣地區包括台北、新北等有大量的廚餘送至桃園作為養豬用途，市內清潔隊則每日收納約150噸廚餘，市府將以設置堆肥場、送至化製廠或污水處理廠等方式進行處理。