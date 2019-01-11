越界大陸船有豬肉！　4.8公斤冷凍豬肉遭罰160萬再驅逐出境

▲遭查扣的越界陸船於1月10日在新竹海巡隊巡防艇戒護下驅離出境。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

海巡署艦隊分署第十二海巡隊於2018年12月3日執行「護永專案」時查獲陸船越界作業，更在船艙的冷凍庫找到一袋豬肉，只是近日聞「豬」色變，為了防堵非洲豬瘟，海巡署除了將船上12人帶回偵辦外，也一併通知防疫檢疫局台北檢疫站協助進行人船防疫消毒，將豬肉封存於該船冷凍庫，防止「非洲豬瘟」疫情流入，該漁船與人員也經海巡隊行政調查40天後，依兩岸人民關係條例及施行細則規定，裁處新台幣160萬元罰款，再於1月10日由新竹海巡隊巡防艇戒護下驅離出境。

▲海巡人員發現船上冷凍庫內有豬肉4.8公斤，隨後通知防疫人員上船進行人船防疫消毒，並將豬肉封存於冷凍庫，以防止疫情流入。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



2018年12月3日巡防艇執行巡防勤務，於新竹外海25浬處，發現大陸漁船「閩獅漁○○○號」越界拖網作業，隨即強靠登檢，由於目前大陸正爆發非洲豬瘟疫情，於「閩獅漁000號」號漁船清艙時，竟發現船上冷凍庫內有豬肉4.8公斤，海巡人員立即通知行政院農業委員會動植物防疫檢疫局基隆分局台北檢疫站協助，防疫人員隨即上船進行人船防疫消毒，並將豬肉封存於冷凍庫，以防止疫情流入。

新竹海巡隊表示，「閩獅漁000號」號漁船2018年12月3日越界非法捕撈，在查扣時發現冷凍庫內有豬肉4.8公斤，即通知防疫檢疫局台北檢疫站協助進行人船防疫消毒後，將豬肉封存於該船冷凍庫，防止「非洲豬瘟」疫情流入。而經海巡隊行政調查40天後，依兩岸人民關係條例及施行細則規定，對該船籍裁處新台幣160萬元罰款，1月10日人員與船隻也由新竹海巡隊巡防艇戒護下驅離出境。