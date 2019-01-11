防範非洲豬瘟　羅東鎮公所防疫大作戰

▲▼羅東鎮長吳秋齡為防範非洲豬瘟，11日上午進行鎮內廚餘養豬戶訪視及宣導，並視察廚餘養豬戶畜牧場消毒狀況。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

防範非洲豬瘟，羅東鎮長吳秋齡11日上午11時30分，進行鎮內廚餘養豬戶訪視及宣導，並視察廚餘養豬戶畜牧場消毒狀況。吳秋齡也錄製廣播帶於垃圾車上廣播，防疫大作戰，全民總動員，請大家一起守護台灣豬。

羅東鎮公所表示，非洲豬瘟以接觸傳染為主，可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播，羅東鎮內目前有兩戶豬隻飼養戶，其中一戶為廚餘飼養戶，平時除不定期訪視外，公所積極配合中央政府政策，加強防疫及生物安全措施宣導，業者亦配合增加畜舍消毒頻率並加強各項防疫措施。為防範非洲豬瘟入侵並傳播，農委會編列預算輔導廚餘養豬戶轉用飼料餵養，公所正積極輔導業者改善中。

鎮長吳秋齡說，防範非洲豬瘟，除了鎮轄內豬隻飼養業者應加強防疫作為，中央、地方與民眾應該共同合作，非洲豬瘟病毒潛藏在不同環境中，存在時間分別為冷凍豬肉1千天、冷藏豬肉100天、豬舍1個月與糞便室溫11天，必須要以90度高溫煮1小時才能殺死病毒。

目前大陸疫情已全面失控，台灣與大陸僅一海之隔，旅遊及貿易來往頻繁，請民眾不要從國外攜帶肉品進到國內，不要自國外網購肉類產品寄送台灣，也不要到國外畜牧場參觀，違規攜帶肉類產品入境，最高處以新台幣100萬元罰鍰；違規輸入、網購或漁船走私肉類產品，最高處7年以下有期徒刑得併科新台幣300萬元以下罰金。

另非洲豬瘟雖造成家豬及野豬的急性、惡性傳染病，但不會感染人，國內經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，只要注意選擇蓋有合格印的豬肉，食用安全無虞，請勿過於恐慌。

而羅東鎮公所除配合實際防疫作為，為提升全民防疫意識，在鎮公所網站、LED跑馬燈、羅東鎮公所LINE生活圈及各里辦公處皆有相關防疫訊息之公告，並於清潔隊垃圾車上懸掛宣導布條，