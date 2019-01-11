影／看政論節目後他超「火大」！男火攻KMT彰化黨部　噴漆寫8個字

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣國民黨部10日晚間被一名47歲的何姓男子，手拿噴漆燃料，將白磁磚牆用紅漆寫上「正名入聯」、黃漆塗寫「建國制憲」等字，整片鐵捲門則潑油縱火勳成一片黑，彰化警分局火速連夜偵辦，在11日凌晨2時許將他逮捕。

▲嫌犯看某電視台的政論節目後，到國民黨部噴漆縱火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化分局接獲民眾報案後，由內政部警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心、彰化縣警察局刑事警察大隊與彰化分局立即組成專案小組並報請彰化地方檢察署檢察官指揮偵辦，調閱案發現場監視器影像發現1名穿著「橘色」外套男子，手持塑膠袋，沿忠誠路步行至西勢街案發現場縱火噴漆，犯案後騎乘重機車逃離現場。

警方鎖定何姓車主，依據縱火噴漆犯案現場監視器影像並取出犯嫌犯案時穿著衣物，及做案用的打火機。據警方了解，何嫌離婚無業，疑似有精神方面疾病，長年吃藥。

何嫌到案後向警方供稱，他早年是國民黨員，當兵時長官盯他，假都不讓他放，有遭到國民黨迫害，早在縣長選舉時就要動手，又看了某電視台的政論節目後，火大才會向國民黨部噴漆「正名入聯」、「制憲建國」與縱火，何嫌用寶特瓶裝汽油的方式，將汽油淋在鐵捲門，用紙張點燃火苗，蓄意縱火，但因為汽油量不多，燃燒殆盡，自行熄滅，坦承犯案，全案迅速偵破。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉，感謝彰化警分局火速破案，並表示歡迎大家坐下來，用平和理性的方式，表達政治立場，請民眾切勿用激烈的手段，以免觸法。

【相關新聞】

►國民黨彰化黨部遭噴漆「建國制憲」並縱火 警鎖定一男涉案

►快訊／彰化立委補選 國民黨推派前副縣長柯呈枋出戰