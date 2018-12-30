佛光山南台別院彩繪燈籠　信仰傳承藝文創意大匯合

▲佛光山南台別院推出第2屆千人親子燈籠彩繪比賽，親子同心協力完成富有創意的燈籠彩繪，用喜悅的心迎接新的1年到來，共1千人報名參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「信仰、傳承、藝文、創意」一直是佛光山推動淨化人心、建設人間淨土所秉持的理念，迎接2019新的一年到來，佛光山南台別院舉辦藝文活動來迎接新年到來，意義深遠，尤其看到這麼多親子聚在一起，閤家參與親子燈籠彩繪比賽，這種歡喜、幸福、安樂的氛圍，正是星雲大師所推崇的人間佛教的本質。

佛光山南台別院千人親子燈籠彩繪比賽活動今年邁入第2年，去年首次舉辦千人親子燈籠彩繪比賽，獲得各界的熱烈回響，活動結束後，不少親子跟南台別院反應，希望這樣有意義的藝文活動可以繼續舉辦，帶著大家的期待佛光山南台別院於12月30日、2019年1月5日及6日，3天推出第2屆千人親子燈籠彩繪比賽迎新送舊活動在今年即將結束的倒數時刻，因為這場藝文趣事把大家找來相聚在一起，一邊閒話家常、一邊彩繪燈籠，親子同心協力完成富有創意的燈籠彩繪，用喜悅的心迎接新的1年到來，共1千人報名參加。

國際佛光會署理會長慈容法師表示結燈掛彩是中國人的傳統，每年的農曆正月十五元宵節前後，都掛起象徵團圓意義的春節燈籠，來營造一種喜慶的氛圍。燈籠能為這新的一年帶來更幸福、平安、快樂。所以今天所有的人帶全家的人共同畫一個有特色的燈籠，希望這個美麗佈滿人間因為美就是帶了歡喜、快樂、豐富的人生。大家今天的參與也就是歡喜、布施因為大家把歡喜、幸福佈滿人間並祝福大家在新的一年更加幸福快樂。

佛光山南台別院住持滿舟法師表示這次的千人燈籠彩繪比賽融和「信仰、傳承、藝文、創意」四大特色，以『信仰與傳承』為主題，意喻家財萬貫，不如一技在身；把宗教信仰傳給兒孫，以信仰來代替錢財的傳承，兒孫可享有一生受用不盡的心靈財富，希望藉由大人與小朋友因佛教信仰在日常生活中串起溫馨與幸福，透過畫筆傳遞生命中的感動，並因為這份感動讓我們的生活和諧圓滿，世界更加的美好！

滿舟法師說在安樂的當下，信仰是磐石，讓我們與人分享平安歡喜；在苦悶的當下，信仰是明燈，指引我們走出黑暗不安。佛光山南台別院在每年農曆新春期間都會舉辦非常富有特色的藝文展演活動，邀請大眾一同前來走春。農曆春節的初一到十五，長達半個月的時間，這些帶著親子溫馨祥和情感交流的彩繪燈籠將會掛在台南別院展示，希望人人點亮慈悲智慧的心燈，散播光明與善美，獲得平安與和諧的力量。也祝福大家「福慧增長，身心自在；日日好日，時時吉祥。」