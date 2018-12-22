南台別院畫樂饗宴　色彩中見流動音符

▲鋼琴家賴盈吟，在南台別院第一次舉辦個人油畫展，受到佛光山南台別院住持滿舟法師的歡迎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南台別院人間大學在歲末迎新之際，充滿著音樂旋律的歡樂氣氛，與光影律動的繪畫饗宴正進行著，自幼即立志要成為音樂家及畫家的賴盈吟，第一次舉辦個人油畫展，卻已成為中國國家圖書館及北京、清華大學圖書館的收藏畫冊，現場近50位藝術界人士與會。

賴盈吟在父母的栽培下前往音樂國度奧地利學習音樂，成為一位優秀的鋼琴家，午夜夢迴時仍忘不了心中另一個夢想—畫家，在丈夫一句話「成功只有一種，看你如何用自己想要的方式過一生」的鼓勵下，決定踏出畫家夢的第一步。她說自己很幸運，很多是因為感恩而感到幸福，在自學繪畫的六年中，最感謝的人是知名新加坡肖像畫家蕭學民先生，在她還是繪畫新手時提點她使用透視比例尺，讓她能精確掌握油畫中最難呈現的透視感，一次又一次不厭其煩透過mail往返台灣、新加坡兩地的溝通，且不藏私的提供修改建議，讓她起步雖晚但能突飛猛進，今天雖然是第一次舉辦個人油畫展，卻已成為中國國家圖書館及北京、清華大學圖書館的收藏畫冊。

她說道在她的古典風畫作中「光影」是很重要的元素，因為有學習音樂的背景，讓她在創作時能把心中悸動的音符流暢地化為畫布上的色彩，讓畫中充滿音樂與生命的流動。

佛光山南台別院住持滿舟法師表示星雲大師曾說「人生是個不斷學習的過程，只要不限制就能創造無限的可能」，也鼓勵大家「願無虛發、有夢必成」不忘初衷堅持到底，才能成就今日「一幅畫即一曲樂章」的美好成果，誠如前奇美博物館館長潘元石先生致詞時，讚美畫作筆觸所展現的熱情及畫者仔細的態度，期待繼續創作出令人驚豔的作品。

台灣文學資料館張良澤館長提到，曾多次路過經過外觀莊嚴的南台別院卻不曾踏入過，如今因此因緣第一次踏入南台別院感到無比歡喜，今後也將經常造訪南台別院，可謂徹底實踐星雲大師所提倡的人間佛教，以藝術與生活串起的佛法，結緣更多的有緣人親近佛法，攜手創造更美好的社會。