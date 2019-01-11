女模控性侵「付1千萬和解」翻案！足球巨星C羅被警要求驗DNA

▲葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）。（圖／路透社，下同）

記者楊絡懸／綜合外電報導

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）10日透過律師證實，將會提供個人的DNA以配合美國拉斯維加斯警方的調查2009年一起性侵案件；在此之前，C羅仍認為2009年那場性關係屬雙方同意，不否認與女方發生性行為，但女方多年後仍保留證據堅持提告。

C羅的律師克里斯琴森（Peter S. Christiansen）透過聲明表示，「DNA存在並不奇怪。因為C羅也坦承2009年在拉斯維加斯和女方發生性關係，那場關係的本質上是雙方同意。」警方已經向義大利法院發布逮捕令，並且啟動更詳細的調查。

控告C羅性侵的當事人是模特兒瑪尤佳（Kathryn Mayorga），她敘述，2009年6月13日那天，C羅邀請她和朋友一起到旅館欣賞拉斯維加斯的夜景，也就是那晚，C羅在旅館闖入浴室性侵正在換衣服的她，接吻後還試圖脫掉她的內衣，過程中她不斷大喊「不要！拜託不要」，但C羅仍強迫性行為，甚至在最後詢問她：「會痛嗎？」

瑪尤佳多年來保留其證據，她聲稱，C羅為了要阻止她刑事訴訟，甚至提供了一筆37.5萬美元（約新台幣1155萬元）「封口用」的和解費用，協議內容包括不公開此事。C羅的律師沒有否認和瑪尤佳曾達成協議，但「和解協議並不是認罪」；而瑪尤佳當時怕遭報復，才答應和解，但她強調自己非自願性行為，受到#MeToo運動影響後決定提出這段往事，堅持對C羅提告。

C羅否認瑪尤佳的指控，「我堅決否認這些對我提出的指控，性侵是一種可惡的惡行，違背了我的信仰，我要為我的名字做出『清潔』，拒絕那些餵養媒體八卦資訊，創造流量奇觀來宣傳自己。因此，我將保持清楚的意識，安靜地等待所有的調查結果。」