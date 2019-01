女模控性侵「付1千萬和解」翻案！足球巨星C羅被警要求驗DNA

▲葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)。(圖/路透社,下同)

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)10日透過律師證實,將會提供個人的DNA以配合美國拉斯維加斯警方的調查2009年一起性侵案件;在此之前,C羅仍認為2009年那場性關係屬雙方同意,不否認與女方發生性行為,但女方多年後仍保留證據堅持提告。

C羅的律師克里斯琴森(Peter S. Christiansen)透過聲明表示,「DNA存在並不奇怪。因為C羅也坦承2009年在拉斯維加斯和女方發生性關係,那場關係的本質上是雙方同意。」警方已經向義大利法院發布逮捕令,並且啟動更詳細的調查。

控告C羅性侵的當事人是模特兒瑪尤佳(Kathryn Mayorga),她敘述,2009年6月13日那天,C羅邀請她和朋友一起到旅館欣賞拉斯維加斯的夜景,也就是那晚,C羅在旅館闖入浴室性侵正在換衣服的她,接吻後還試圖脫掉她的內衣,過程中她不斷大喊「不要!拜託不要」,但C羅仍強迫性行為,甚至在最後詢問她:「會痛嗎?」

瑪尤佳多年來保留其證據,她聲稱,C羅為了要阻止她刑事訴訟,甚至提供了一筆37.5萬美元(約新台幣1155萬元)「封口用」的和解費用,協議內容包括不公開此事。C羅的律師沒有否認和瑪尤佳曾達成協議,但「和解協議並不是認罪」;而瑪尤佳當時怕遭報復,才答應和解,但她強調自己非自願性行為,受到#MeToo運動影響後決定提出這段往事,堅持對C羅提告。

C羅否認瑪尤佳的指控,「我堅決否認這些對我提出的指控,性侵是一種可惡的惡行,違背了我的信仰,我要為我的名字做出『清潔』,拒絕那些餵養媒體八卦資訊,創造流量奇觀來宣傳自己。因此,我將保持清楚的意識,安靜地等待所有的調查結果。」

