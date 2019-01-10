性侵身心障礙少女還拍猥褻照　大樓管理員被重判

▲▼宜蘭一名6旬簡姓大樓管理員，拐騙少一名17歲身心障礙少女嘿咻，還拍猥褻照，被宜蘭地方法院以簡男妨害性自主罪判刑6年8個月。（圖／CFP視覺中國／示意圖）

記者游芳男／宜蘭報導

真是惡男！宜蘭一名6旬大樓管理員，在工作地附近認識一名17歲身心障礙少女，竟拐騙少女嘿咻，還用手機拍下猥褻照，醜惡事件被鄰居揭露後才曝光，宜蘭地方法院以老翁不僅大少女50多歲，且明知未成年卻仍與少女發生性行為，將老翁依妨害性自主罪判刑6年8個月。

判決書指出，年逾6旬簡姓老翁2017年時，在宜蘭市一大樓當管理員時，認識在附近美髮店工作的身心障礙少女，當時少女才17歲，又根據醫院鑑定報告心智年齡僅7歲左右。簡姓老翁竟刻意與少女親近、並要少女叫他「爸爸」。

簡姓老翁為降低少女警戒心，常拿食物請少女吃，日漸熟悉後，又利用送手機引誘少女與他單獨相處，並要求少女露出胸部才要給手機，少女照做後，簡翁又得寸進尺，與少女相約在美髮店2樓，3度性交，還用手機拍下性交過程、少女裸體等猥褻照片共24張。

後來被害人與鄰居聊天時，無意洩露與簡翁性交3次，鄰居驚訝立刻將這件事告訴美髮店黃姓老闆娘，黃女與少女是親戚關係，立刻通知作為監護人的少女哥哥並帶少女報案。

醜事曝光後，簡翁將手機裡的猥褻照刪除，接受偵訊時還辯稱不知少女未滿18歲，但一度又改口少女曾跟他說再過幾天才過18歲生日，出庭時又改稱少女有說自己滿18歲，但不記得是何時講的，且不知少女有輕度智能障礙，辯稱是與他合意性交。

警方偵辦時利用數位技術恢復簡姓老翁刪除的照片，少女接受詢問時也證實曾告訴簡姓老翁自己17歲。少女家人出庭作證時也說，為防範小花被男人欺負所以將她頭髮理光，也禁止她使用智慧型手機，且雖外表看不出小花有輕度智能障礙，但對話、互動後就可以明顯察覺。

法院因此認定簡翁所言只是卸責之詞、難以採信，且簡姓老翁年紀已逾少女50歲以上，卻利用少女年幼且智能障礙不知抗拒，與其發生性行為還拍下照片，造成少女身心受創，事後還不思悔改不停卸責，未見悔意且態度不可取，因此依妨害性自主罪判處6年8個月有刑期。

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