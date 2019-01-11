10年前首訪高雄！台北人PO文驚嘆「路跟我們一樣寬」：85大樓視野更勝101

▲高雄85大樓。（圖／記者陳韋帆攝）

網搜小組／綜合報導

韓國瑜就任高雄市長後，接連帶動起觀光熱潮，也讓高雄成為熱烈討論的話題。一名台北人發文分享「第一次到高雄的感覺」，直呼他首訪就被震驚到，不管是85大樓的觀景台、搭渡輪去旗津都給他留下深刻回憶；也很納悶為何逛街的年輕人不多，忍不住問「有沒有台北人第一次到高雄什麼感覺的八卦」。

一名台北網友在PTT的Gossiping板上表示，他從小在台北長大，只知道高雄是另一個院轄市，但一直沒機會去；第一次去是10幾年前、讀大學的時候，當時被眼前的景象震驚到，「竟然高雄的馬路跟台北一樣寬，南部也有這麼多大樓（甚至比台北還高還多）；登上85大樓的觀景台，竟然不輸台北101甚至視野更棒」。

原PO說，搭渡輪去旗津的體驗，讓他知道原來海鮮也可以這麼便宜；遠眺高雄市區，就會發現高雄是一個美麗的海港城市，「搭船遊愛河，才知道原來人類的都市跟河川，可以不用隔著水泥堤防，可以這麼親近」。不過他也很納悶，為什麼路上的人騎的機車都普遍比較舊，而且逛街的年輕人也不多，忍不住好奇「有沒有台北人第一次到高雄什麼感覺的八卦？」

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▲原PO說他第一次到高雄就被震驚到。（示意圖／記者季相儒攝）

看到貼文後，其他人紛紛留言熱論「陳菊弄的駁二跟美麗島站很棒，旗津就很不文青」、「高雄重劃區規劃比台北好多了 如果空汙跟水質問題能解」、「東西便宜好吃，不過都是出差沒機會逛很可惜，愛河很漂亮」、「我基隆人，到高雄讀書後發現路超寬超大、天氣又好，超有感QQ」、「台中人第一次去高雄覺得城市很大器 加上艷陽 比台北的擁擠陰暗舒服多了」。

也有網友看到後直說「反串的不錯」、「這種鄙視感詮釋的很棒」、「高雄一眼看過去是沒啥大問題的，比台北還好，但你想長住高雄，一找工作發現薪資爆幹低你就想回台北了」、「熱、感覺空氣很髒，其它就八成像」、「高雄比台北整齊，市區還比台北還向市區，不過往郊區走會發現一大堆沒戴安全帽不二段左轉的摩托車騎士」、「明顯是反串，高雄的大樓很多？空氣不好你北部人知道嗎？」

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