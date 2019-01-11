囂張拉轉甩尾馬路當賽道　勇警拔槍壓制：雙手舉高...不要動

記者宋德威／高雄報導

▲▼男子駕車在大街狂飆甩尾，遭巡邏員警拔槍喝止「下車...雙手舉高」。（圖／記者宋德威翻攝）

10日下午14時，高雄市左營區一名戴著賽車競技手套、身高約180公分的男子被警方壓制在地上動彈不得，直喊「不要壓我，我不會跑啦」，現場不少民眾好奇圍觀，不久後，警方巡邏車到場，先將男子上手銬後押上警車送回警局，《ETtoday新聞雲》記者目擊整個壓制逮捕經過。據悉，警方一路鳴笛在後方尾隨，許男高速行駛直到在大中二路上，因當時車流量多且適逢前方車輛停等紅燈，最後警方順利攔停許男駕駛的銀色自小客車，並拔槍警戒喝斥許男下車。

警方表示，家住左營區22歲許男駕銀色自小客車，在左營區博愛四路上一間知名超跑車廠前一直空車怠速，還發出陣陣引擎空轉聲，並不斷來來回回繞行好幾趟。因有鑑於年節將近，超跑車廠旁緊鄰金融機構銀行林立且正值上班時間人潮眾多，警方不敢大意，獲報後趕赴現場處置。警方發現許男的銀色自小客車停在博愛四路上，立即上前攔查並示意許男路邊停車受檢，未料許男不但未停車受檢反而加速離去。

許男沿路博愛四路右轉博愛四路226巷，再右轉文自路最後右轉大中二路，不僅一路狂飆，且轉彎時皆未打方向燈，一度還紅燈右轉不顧其他用路人安全。警方附帶檢查許男車上，但未發現有違禁物品。警方詢問許男為何要不願意停車受檢，許男時而情緒激動不斷喃喃自語，時而答非所問，又說自己只不過是喜歡開快車罷了，願意捐錢作公益，會好好配合警方。

因許男一直情緒不甚不穩定，恐危害其他用路人安全，警方依法先暫施以保護管束帶返所處置，並通知家屬到場。當記者詢問飆車男子為何做出如此行為，男子一副無所謂回答「這也沒什麼，哪一個年輕人不飆車」。

警方表示，許男危險駕駛已違反道路交通處罰條例多項交通違規，警方將其帶返所保護管束並祭出告發交通罰單，並勸誡許男勿再有違規不當行為，以避免危害公眾行車之安全。最後許男在父母陪同下，由119救護員及警方戒護，送往長庚醫院就醫。

▲▼男子駕車在大街狂飆甩尾，遭巡邏員警壓制在地上動彈不得。（圖／記者宋德威攝，下同）