各裁罰14萬！托嬰中心涉虐遭停業　社會局鐵腕：3人終身不得任托育員

記者莊智勝／新北報導

「這是情緒失控，不是施暴！」新北永和一家被市府列為評鑑甲等的私立托嬰中心，遭家長向議員陳情揭露虐童施暴內幕，一名已經離職的主任事發後態度仍無一絲歉意，還否認施暴。目前市府獲悉後，已裁罰3名涉案托育人員各14萬元新台幣，並勒令終身不得擔任托育員，且托嬰中心知情不報，也裁處30萬元罰鍰，勒令立即停辦。

▲托嬰中心已於9日中午遭勒令停業。（圖／記者林煒傑攝）

新北市政府社會局指出，私立淯薪托嬰中心自民國99年12月開始營業，目前共收托25名嬰幼兒，先前並未接獲家長、或其他人投訴育嬰中心不當照顧之情事，社會局8日下午收到通報後，已立即啟動調查程序，並於9日上午前往現場稽查，釐清事發始末。

社會局長張麗錦表示，新北市政府不容許不當對待或違反兒權法情事發生，將依法裁罰、絕不寬貸，針對目前收托之嬰幼兒，將立即與家長逐一訪談，依家長需求，安排轉至其他托嬰中心及保母受托。



社會局兒童托育科長林秀穗表示，托嬰中心管理機制為每年2-4次稽查及每年至少3次外聘督導現場輔導，每一家托嬰中心至少每3年應接受評鑑，包括工作人員資格、收托人數、衛生、現場照顧技巧，並巡迴輔導，請專家實際了解托嬰中心及教保人員照顧狀況，並要求托嬰中心負責人，必須隨時了解同仁狀況，發現不適任教保人員必須立即處理。而本案托嬰中心社會局於107年8月及12月至中心稽查訪視，並於107年6月11月3次外督輔導。

林秀穗表示，若家長或其他人知悉有嬰幼兒遭受不當對待之情事時，請於知悉事件24小時內通報社會局，社會局收到通報後，會立即啟動調查程序，並進行調查及釐清事件發生始末，倘有發現托嬰中心對於照顧之幼童有不當對待情事，將立即依法裁罰，以杜絕類似事件發生，維護送托嬰幼兒的安全

▼托嬰中心3托育員涉嫌虐童，已遭社會局各裁罰14萬元，並勒令終身不得再從事托育行業。（圖／記者林煒傑翻攝）