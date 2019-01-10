誓死抗議KAKAO共乘服務　南韓2計程車司機「自焚身亡」

▲ 計程車司機在車內自焚。（圖／鐘路消防署）

國際中心／綜合報導

南韓最大通訊軟體業者Kakao推出計程車共乘服務Kakao T Carpool，引起全國各地傳統計程車司機強烈反彈，3個多月以來已經舉行3次大規模罷工集會。繼上月一名57歲崔姓司機自焚身亡，9日再度傳出駕駛自焚以示抗議，僅留下長達4張篇幅的遺言，誓死反對「非法共乘服務」。

9日傍晚6時左右，一輛停放在首爾地下鐵5號線光化門站2號出口前路上的計程車突然冒出熊熊大火。車內64歲林姓駕駛被人發現時已經全身嚴重燒燙傷，失去意識。警消趕緊將他送醫，並在車上發現汽油桶，判斷是林男自焚，非他人縱火。

事件曝光後，計程車工會相關人士在林男接受治療的永登浦區一家醫院召開記者會指出，林男為誓死表達反對共乘服務，才會選擇輕生。不幸的是，林男傷勢過重，10日清晨5時50分不治身亡，成為第二個因反對Kakao T Carpool而自焚離世的案例。

鐘路警察署10日上午傳訊林男家屬後，確認他死前留給家人4張A4長度的遺書，其中寫道，「計程車司機活得太辛苦了」、「反對推動非法的KAKAO共乘」，也對妻子表示，「對不起，我先走了」。

一名工會人士透露，林男上月20日參加首爾汝矣島罷工遊行時，似乎就已經決心一死，遺書中也清楚交代後事。工會預計10日公布他的遺言錄音檔，也將討論展開「拒絕透過KAKAO接案」的抵制活動。

▲ 主辦方指出，上月20日的第3次罷工活動有10萬人參加。（圖／路透社）

此前，Kakao收購新創公司Luxi後，便推出Luxi主打的共乘服務，價錢為傳統計程車的7至8成。Kakao旗下的Kakao Mobility於10月起招募參與計劃的司機，引發傳統計程車業者強力反彈，多次罷工舉辦遊行，要求國會全面禁止Carpool APP，否則將扼殺30萬名計程車司機和超過100萬名家屬的生存權。

2018年12月10日，57歲崔姓計程車司機留下反對Carpool的遺書後，於停放在汝矣島國會前的計程車內自焚。雖然被趕來的警消送醫，仍不治身亡。2天後，又一名60多歲私人計程車駕駛留下遺書後失蹤，警方徹夜搜索19小時後才確認他已經平安返家。