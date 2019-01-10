　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

誓死抗議KAKAO共乘服務　南韓2計程車司機「自焚身亡」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓再爆計程車司機自焚身亡。（圖／鐘路消防署）

▲ 計程車司機在車內自焚。（圖／鐘路消防署）

國際中心／綜合報導

南韓最大通訊軟體業者Kakao推出計程車共乘服務Kakao T Carpool，引起全國各地傳統計程車司機強烈反彈，3個多月以來已經舉行3次大規模罷工集會。繼上月一名57歲崔姓司機自焚身亡，9日再度傳出駕駛自焚以示抗議，僅留下長達4張篇幅的遺言，誓死反對「非法共乘服務」。

9日傍晚6時左右，一輛停放在首爾地下鐵5號線光化門站2號出口前路上的計程車突然冒出熊熊大火。車內64歲林姓駕駛被人發現時已經全身嚴重燒燙傷，失去意識。警消趕緊將他送醫，並在車上發現汽油桶，判斷是林男自焚，非他人縱火。

事件曝光後，計程車工會相關人士在林男接受治療的永登浦區一家醫院召開記者會指出，林男為誓死表達反對共乘服務，才會選擇輕生。不幸的是，林男傷勢過重，10日清晨5時50分不治身亡，成為第二個因反對Kakao T Carpool而自焚離世的案例。

鐘路警察署10日上午傳訊林男家屬後，確認他死前留給家人4張A4長度的遺書，其中寫道，「計程車司機活得太辛苦了」、「反對推動非法的KAKAO共乘」，也對妻子表示，「對不起，我先走了」。

一名工會人士透露，林男上月20日參加首爾汝矣島罷工遊行時，似乎就已經決心一死，遺書中也清楚交代後事。工會預計10日公布他的遺言錄音檔，也將討論展開「拒絕透過KAKAO接案」的抵制活動。

▲▼ 為抵制共乘服務，南韓計程車司機發起罷工。（圖／路透社）

▲ 主辦方指出，上月20日的第3次罷工活動有10萬人參加。（圖／路透社）

此前，Kakao收購新創公司Luxi後，便推出Luxi主打的共乘服務，價錢為傳統計程車的7至8成。Kakao旗下的Kakao Mobility於10月起招募參與計劃的司機，引發傳統計程車業者強力反彈，多次罷工舉辦遊行，要求國會全面禁止Carpool APP，否則將扼殺30萬名計程車司機和超過100萬名家屬的生存權。

2018年12月10日，57歲崔姓計程車司機留下反對Carpool的遺書後，於停放在汝矣島國會前的計程車內自焚。雖然被趕來的警消送醫，仍不治身亡。2天後，又一名60多歲私人計程車駕駛留下遺書後失蹤，警方徹夜搜索19小時後才確認他已經平安返家。

ET快訊
校花網戀外勞遭父母反對　結婚才發現對方是富豪
過期1年半！「黑心奶精」2.5公噸流竄早餐店、KTV
孫生主持尾牙「這句話犯長官大忌」！講錯話害反骨丟工作
新北16歲少年燒炭身亡　警方拉起封鎖線

關鍵字：計程車,共乘,KAKAO,Carpool,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10大史上「金額最高」的名人離婚案　第一名台幣1754億！

把女兒當「拖把」！拉帽拖著她在機場「打掃」　黑衣爸看起來心好累

影／驚險降落阿爾卑斯山！直升機45度斜傾「鼻頭插雪中」　勇救滑雪客

殺人逃犯遭盤查亮槍　女警求「拜託別開槍」！男警一槍擊斃他

澳洲總理2腳穿上「亮白左鞋」！　全家福照怪異P圖網友笑翻

「昏迷至少25年」醫療紀錄曝！植物人3歲入住照護機構　去年曾做健康檢查

誓死抗議KAKAO共乘服務　南韓2計程車司機「自焚身亡」

貝佐斯妻離婚平分財產…拿2兆元變「全球女首富」！比爾蓋茲將搶回寶座

女大生在教室推開噁男又睡著　醒來發現遭性侵還射體液

毒販也要環保！「古柯鹼裝瓶」取代塑膠袋　生態真相卻打臉

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

鄧紫棋助陣學員飆唱《倒數》 一開口鐵肺低音...網跪了！

10大史上「金額最高」的名人離婚案　第一名台幣1754億！

把女兒當「拖把」！拉帽拖著她在機場「打掃」　黑衣爸看起來心好累

影／驚險降落阿爾卑斯山！直升機45度斜傾「鼻頭插雪中」　勇救滑雪客

殺人逃犯遭盤查亮槍　女警求「拜託別開槍」！男警一槍擊斃他

澳洲總理2腳穿上「亮白左鞋」！　全家福照怪異P圖網友笑翻

「昏迷至少25年」醫療紀錄曝！植物人3歲入住照護機構　去年曾做健康檢查

誓死抗議KAKAO共乘服務　南韓2計程車司機「自焚身亡」

貝佐斯妻離婚平分財產…拿2兆元變「全球女首富」！比爾蓋茲將搶回寶座

女大生在教室推開噁男又睡著　醒來發現遭性侵還射體液

毒販也要環保！「古柯鹼裝瓶」取代塑膠袋　生態真相卻打臉

周杰倫親叔叔又打人！　出拳毆「女鄰居臉頰」恫嚇：要給妳教訓

受訓飛官拍性愛影片疑外流　航特部退訓處分

研究證實「開會浪費生命」！專家提6缺點：最糟糕的企業文化

10大史上「金額最高」的名人離婚案　第一名台幣1754億！

亞足賽／土庫曼14年後重返決賽圈　對日本世界波被讚開賽最佳

胃癌禍首是幽門螺旋桿菌！　北榮公布四合一「6倍特效藥」

柯P「無知閉嘴」！王世堅嗆：他要滅絕文字媒體 沒料怕分析

貴婦奈奈一家5口逃加拿大　胡孝誠：他們是「爛民」不是難民

砂石車追撞機車休旅車3人傷　直衝民宅牆「撞出新的落地窗」

是事故還是噱頭？特斯拉在CES意外「撞死」迷路機器人

國際熱門新聞

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

科學家：收到15億光年外太空訊..

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

法國幻象2000墜毀　2飛官失..

大陸蝙蝠身上發現新伊波拉病毒！

貴婦奈奈有人指點　提難民申請滯..

即／全球首富貝佐斯宣布離婚

貴婦奈奈現身多倫多　函請加拿大..

植物人產男嬰！照護機構男員工強..

美114歲最老阿嬤辭世！家人曝..

天要黑了　世銀警告2019展望..

政府繼續關　川普協商中直接走掉

神秘怪物現身澳洲！　擁「肉色香..

貝佐斯遭爆婚內出軌！愛上女主播

更多熱門

相關新聞

即／北韓官媒：習近平諾回訪平壤

北韓領導人金正恩7日搭乘專用列車密訪北京，與中國國家主席習近平會面，並在9日提早踏上返程。北韓官媒10日指出，金正恩已經邀請習近平前往北韓參訪，對於金正恩的邀約，習近平也爽快的答應。

習近平與金正恩達共識：支持無核化

日參加UN氣候會議　3C設備遭竊

日砸46億買馬毛島　供美戰機起降訓練

4歲童尿床遭虐死　狠母：大女兒打的

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

科學家：收到15億光年外太空訊號

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

造韓網軍抓到了？PTT原始資料曝光

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

托嬰中心涉虐　主任道歉114秒惹火全台

無尊大3歲親姊甜美曝光！「大笑露出這裡」全場驚呆

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

173萬追蹤BIGBANG帳號不是本人！

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面