酒駕高速撞女駕駛慘死！逆向1死2重傷　BMW男殺人罪假釋中

圖文／鏡週刊

因殺人罪入獄服刑、目前假釋中的施姓男子，昨天深夜11點半酒醉駕車，在彰化縣社頭鄉山腳路撞上一部迎面而來的豐田轎車，衝擊力道之大，整部車子彈飛起來，再衝撞路邊電線桿，車內徐姓女駕駛當場死亡，副駕駛座的黃男全身多處骨折、氣胸，2人受困變形的車體裡，而肇事的施男腦出血，體內酒精濃度高達0.97，2男均命在旦夕。

警方指出，肇事的施男（31歲），駕駛黑色BMW，他在只有兩線道、狹小的山腳路上狂飆，跨越雙黃線，逆向撞擊迎面而來的白色豐田轎車，白車被撞得彈飛3公尺高，然後重重摔下，失控衝向路邊的電線桿，而黑色BMW根本剎不住，一路冒火花，繼續向前衝撞5、60公尺。

119勤務中心獲報，調派4個分隊分隊、6輛消防車和救護車與11人到場搶救，只見白色豐田被撞成一堆廢鐵，根本不像部汽車，駕駛徐姓女子（40歲）與副駕駛座的黃姓男子（31歲）被困在變形的車體內，經動用破壞器材，將2人救出送醫，而徐女已無生命跡象，黃男身受重傷；至於肇事BMW轎車，還不斷冒白煙，施男掙扎著逃出車外，昏倒在附近草叢，消防人員恐火燒車，趕緊噴水降溫。

2男被送醫後，醫師指出，黃姓男子雖意識清楚，但傷勢不輕，他額頭有撕裂傷、雙側肺挫傷且右肺部氣血胸、雙手均骨折；肇事的BMW駕駛施姓男子腦出血，左側第9與第10根肋骨斷裂，左手骨折，目前住加護病房觀察，2男至今未脫離險境。

警方調查，車禍中喪命的徐女（40歲）從越南嫁到台灣20年，副駕駛座的黃男則是一家超商的店長，徐女的二女兒說，昨晚媽媽出門前，說要跟黃男去調貨，家人一直等不到媽媽回家，她哭著痛斥施男，「酒駕太不應該，害死我媽媽」。

至於肇事的施男，被警方查出2007年與同為八家將成員的吳男等人，到台南永康一家KTV談判，不滿被害人討300元，認為面子掛不住，持棍棒及機車大鎖，往被害人頭部猛打致死，當時，施男才19歲；2017年12月22日出獄，目前仍在假釋中。

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