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台妹醉倒信義區夜店：別摸我！　遭4越男扛走撿屍蹂躪到天亮

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▲▼撿屍、站壁、妓女、性工作者、八大行業、酒醉。（圖/記者徐文彬攝）

▲4名越男見一名台女醉倒夜店，竟起色念撿屍。（圖／示意照／記者徐文彬攝）

社會中心／台北報導

一名20多歲女子在台北市信義區「WAVE」夜店喝到爛醉，竟被4名越南籍男子撿屍帶回住處輪流性侵，隔天醒來發現全身赤裸嚇到躲到廁所求救，事後驗傷發現乳頭、下體全破皮。計程車司機證稱，當時女子在車上有大喊「不要摸我」。新北地檢署8日依乘機性交、強制性交、強制猥褻等罪嫌起訴4越男。

起訴指出，事發於2018年11月某日深夜，4名越男（化名為A男、B男、C男、D男）到夜店飲酒狂歡，見一名台女醉倒，A男和B男竟把人扛走帶上計程車，兩人一路上狂親、摸遍無力反抗的她，到家後輪流性侵。

另一名C男稍晚回到家後，見台女赤裸躺在床上，竟也伸出狼爪，咬她的頸部和胸部並性侵得逞。受害者清晨酒醒後，見自己慘遭蹂躪，立刻打電話給朋友求救，沒想到又遭到C男指侵；她躲進廁所穿好衣服，又被D男壓在牆上強吻。警方不久後到場逮捕4人。

▼4男的另兩名越南籍友人也說，有看到女子全身赤裸、只用棉被包住身體。（圖／示意照／記者黃克翔攝）

性侵、迷姦、撿屍、強暴、憂鬱、自閉、傷心（圖／記者黃克翔攝

被害人的驗傷報告顯示，她全身是傷和瘀青，乳頭和下體紅腫破皮，左胸還有圓形齒痕。4男則全否認犯行，辯稱是情投意合。但計程車司機證稱，受害者當時喝醉，在車上被兩男摸有大喊「不要摸我」，到目的地後也被抱下車。4男的另兩名越南籍友人也說，有看到女子全身赤裸、只用棉被包住身體。

檢方認為，女子友人出示對話紀錄證實對方有求救，女子的內褲和下體有採集到4男的DNA，因此依乘機性交、強制性交、強制猥褻等罪嫌起訴4人。

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關鍵字：撿屍,夜店,性侵

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