大陸 大陸焦點 特派現場

馬克宏4度訪華定下「主基調」　陸官媒：中法關係戰略意義更加凸顯

▲法國總統馬克宏訪問中國，與大陸國家主席習近平會談。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏訪問中國，與大陸國家主席習近平會談。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中法建交逾60年，兩國關係迎來新進展。中國國家主席習近平昨4日在北京人民大會堂與來華進行國事訪問的法國總統馬克宏舉行會談。外界認為，這場領導人會晤再度凸顯中法作為獨立自主大國，在國際格局變動中所展現的戰略定力與合作意志。

陸媒《環球時報》今5日發表「中法關係的戰略意義更加凸顯」為題的社評，首先回顧中法領導人談話。習近平在會談中指出，中法都是有遠見、有擔當的國家，是推動世界多極化與促進國際合作的重要力量，並強調無論外部環境如何變化，雙方都應展現大國戰略眼光與獨立自主精神。馬克宏則表示，法方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願深化法中全面戰略夥伴關係。分析認為，兩國元首的互動已為雙邊關係邁向新甲子定下主基調。

中法關係走過60年來在風雨中前行，其突出特性在於戰略性與自主性。自建交起，雙方即跨越意識形態與陣營對立，成為東西方對話的重要橋樑。法方在涉華核心利益問題上堅持一個中國政策，被視為雙邊關係的關鍵政治基礎。

兩國元首的互信與密切溝通，被視為雙邊關係的核心動力。習近平曾形容中法是「特殊的朋友、共贏的夥伴」，馬克宏亦公開表示力爭「每年訪華一次」。雙方透過高層戰略對話機制，確保能就重大議題進行直接交流、引領合作並有效管控分歧。

▲法國總統馬克宏訪問中國，與大陸國家主席習近平會談。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏任內四度訪華，為中法關係訂下「主基調」，並且強調堅定奉行一中原則。（圖／路透）

雙邊合作也在經濟領域展現成果。戰略性必須由廣泛而深刻的合作來支撐。數據很有說服力：前10個月，中法雙邊貿易額達到687.5億美元，雙向投資額累計超過270億美元。從飛機、衛星、核電站，到葡萄酒、奶酪、化妝品，中法合作既有「高精尖」，也能「接地氣」。有人說，過去十年間中法、中歐關係發生很大變化，中國正在價值鏈上攀升，而歐洲的傳統優勢在「削弱」。但合作領域的「變」與合作初心的「不變」是可以始終並存的。看待中歐關係不能刻舟求劍，一個現代化的中國對歐洲意味著更大的機遇。

中法亦在國際議題上保持協調立場，包括烏克蘭、巴勒斯坦、中歐經貿、氣候變遷與人工智慧治理等議題。馬克宏表示，法方完全贊同習近平提出的完善全球治理及促進世界經濟平衡發展的理念。雙方也將改革與完善全球治理列為共同工作方向之一，顯示東西方大國在全球性挑戰中找到關鍵契合點。

作為歐盟核心成員與「戰略自主」理念的主要倡導國，法國在中歐與中法關係中扮演關鍵橋樑角色。馬克宏多次強調，歐洲需要掌握自身命運，不應成為任何大國附庸。外界認為，與中國深化合作有助於提升歐洲韌性與話語權，而此次訪華成果亦被期待能轉化為中歐合作的整體動能。

在此訪中，馬克宏率6位部長及35名企業高層同行，中法兩國元首共同見證核能、農食、教育與生態環境等多項合作文件簽署。觀察認為，這些成果範圍廣泛且具戰略意義，釋放出中國大門持續向歐洲及世界敞開的信號，象徵中法攜手不是選擇題而是必答題。分析指出，兩國關係的深化不僅惠及人民，也將為世界和平與繁榮注入新動力。
 

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

