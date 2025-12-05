陸外賣龍頭「餓了麼」換名「淘寶閃購」　阿里打響即時零售競爭賽道

▲ 大陸外賣平台龍頭之一「餓了麼」正式更名為「淘寶閃購」 。（圖／翻攝 餓了麼「淘寶閃購」）

記者任以芳／綜合報導

大陸外賣兩大平台之一的「餓了麼」APP自今天12月5日起正式全量煥新為「淘寶閃購」，LOGO出現橙色底樣式，象徵阿里集團在大消費與服務電商賽道深化佈局。大陸市場分析指出，憑借阿里生態的資源整合，將進一步提升即時零售鏈路效率，從補貼擴張到運營優化的路徑，即時零售競爭將從「規模之爭」走向「效率之戰」。

「淘寶閃購」在聲明中表示，本次煥新是餓了麼多年沈澱的服務與履約能力、技術基礎、用戶信任及組織韌性的全面檢驗，也意味著其將在阿里生態中扮演更關鍵的角色，「更新是為了更好，更好也激勵我們常新。」

今年5月「淘寶閃購」正式成為淘寶APP首頁一級入口。憑借淘寶與餓了麼的能力融合，其成長速度迅猛：過去半年日訂單峰值達1.2億單、8月周日均訂單達8000萬單，整體月度交易用戶數突破3億，並帶動手淘DAU同比增長20%。

最新一季阿里財報顯示，「淘寶閃購」在經歷快速的規模化增長後，已來到精細化運營的新階段。在2025年7月至9月間，即時零售業務收入增長迅猛、年同比增長60%，「9月以來，在保持住市場規模的同時，即時零售業務單位經濟效益也快速實現顯著改善。 」

阿里集團合伙人、餓了麼董事長兼CEO範禹在內部信中形容，此次升級展現了阿里在「大消費平台」戰略上的決心與組織執行力。他指出，集團內部多方力量「五指連心、力出一孔」，跨組織協同空前緊密。

範禹回顧「餓了麼」發展表示，過去18年從樸素願景出發，逐步搭建起覆蓋億級用戶、連接百萬商家、支持千萬家庭的生活服務網絡。他強調，用戶對即時生活消費需求持續提升，也促使平台必須不斷革新並保持成長勇氣。

▲相比台灣，大陸外賣平台服務多元且生活化，外賣補貼也很有誠意，九成以上免運外送 。（圖／翻攝 餓了麼「淘寶閃購」）

外界普遍認為，本次「餓了麼」APP換新，是阿里延續投入生活服務與服務電商賽道的重要信號。在阿里管理層最新財報顯示，「淘寶閃購」第一階段已完成規模擴張，第二階段經濟效益優化符合預期，這不僅奠定外賣業務長期發展基礎，也強化集團對即時零售市場的長期投入信心。

大陸市場分析人士認為，「淘寶閃購」憑借阿里生態的資源整合，將進一步提升即時零售鏈路效率，而其從補貼擴張到運營優化的路徑，亦顯示即時零售競爭從「規模之爭」走向「效率之戰」。隨著品牌煥新落地，淘寶閃購在阿里戰略版圖中地位更加凸顯。