福建推在台開沙縣小吃補助5千　陸委會：若涉政府機關補助恐違規

▲ 陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸福建省近日宣布將輔導台灣民眾在台開設沙縣小吃門店，每家可獲5000元人民幣（約新台幣2萬多元）補助，引發關注是否涉違規補貼或涉及兩岸規範。陸委會發言人梁文傑今（4日）回應指出，目前對方案細節與運作模式仍未完全掌握，「若是商業行為獎勵，不算違規。如果補助來源是對岸政府機構，可能牽涉違反法規問題。」

福建省貫徹中央《意見》進程再推新舉措，福建省政府2日發布第五批政策措施，特別鎖定台灣青年在當地創業提供扶持，其中包括台胞在台灣開設沙縣小吃門店可獲一次性補助5000元人民幣（換算2.2萬台幣），並由品牌方統一提供服務。

我陸委會於當天晚間先回應，「中國大陸補助台灣人在台開沙縣小吃門店5000元人民幣，初步看來誘因很低，我們會注意其真正意圖，以及是否有違反我方相關規定。」

陸委會今日4日舉行在例行記者會上，《東森新媒體ETtoday》提問，「沙縣小吃於大陸企業化經營、全球門市遍布74國超過229家，過去未見其他國家質疑違規。陸委會能否說明可能違規原因，台灣民眾若申請開店是否有可能違規法律風險，以及若只接受技術開店輔導、不領補助，是否不算違規？」

梁文傑表示，福建方案雖稱「輔導台灣人在台開設沙縣小吃」，並提供每店5000人民幣補助（折合約台幣2.2萬），但尚不清楚其經營型態，是否純屬給予商業加盟店主或連鎖店的一些優惠。

梁文傑強調，「如果補助的5000塊人民幣是純粹商業行為的獎勵，不算違規；但若補助來源是對岸政府機構，可能牽涉違反規定。」

梁文傑也指出，台灣本就有多間沙縣小吃店，多由陸配自行開店，「也未聽說需要接受特別輔導或補助」，因此福建新措施屬「新穎的操作方式」，需進一步具體了解，再向外界説明及提醒風險。

