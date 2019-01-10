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李克強挺小微企業年減負約2000億　企業拖欠薪水從嚴處罰！

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▲李克強。（圖／翻攝中國政府網）

▲李克強。（圖／翻攝中國政府網）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院總理李克強9日在北京表示，決定再推出一波針對小微企業的減稅措施，包括年應納稅所得額不超過100萬元（人民幣，下同）、100萬元到300萬元的部分，分別減按25%、50%計入應納稅所得額，使稅負降至5%和10%等。 中國社會科學院財經戰略研究院副研究員蔣震表示，「小微企業是激發市場活力的重要主體，也是我國宏觀經濟平穩運行的關鍵因素」。

李克強9日召開的國務院常務會議指出，「上述調整後優惠政策將覆蓋95%以上的納稅企業，其中98%為民營企業」；主要對包括小微企業、個體工商戶和其他個人的小規模納稅人，將增值稅起徵點由月銷售額3萬元提高到10萬元；也允許各省（區、市）政府對增值稅小規模納稅人，在50%幅度內減徵資源稅、城市維護建設稅、印花稅、城鎮土地使用稅、耕地佔用稅等地方稅種及教育費附加、地方教育附​​加。

會議同時表示，擴展投資初創科技型企業享受優惠政策的範圍，使投向這類企業的創投企業和天使投資個人有更多稅收優惠；為彌補因大規模減稅降費形成的地方財力缺口，中央財政將加大對地方一般性轉移支付。

▲▼國務院常務會議。（圖／翻攝中國政府網）

▲國務院常務會議日曆。（圖／翻攝中國政府網）

此外上述減稅政策可追溯至今年1月1日，實施期限暫定三年，預計每年可再為小微企業減負約2000億元（約新台幣9000億元）。

會議最後要求，各地要優先清償政府投資項目拖欠導致的欠薪；對企業拖欠工資的，責令限期解決，逾期不支付的依法從嚴處罰。蔣震說，「這次會議提出了針對小微企業的多項減稅舉措，政策力度大，涉及範圍廣，將進一步減輕小微企業的負擔，也將進一步激發企業活力、助力企業發展。」

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關鍵字：李克強,國務院常務會議,小微企業,減稅措施

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