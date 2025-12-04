　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

福建推「兩岸標準共通條例」　陸委會：屬對岸內規「對台不具效力」

▲▼ 陸委會發言人梁文傑（2025.12.4） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

福建省人大常委會日前通過《促進兩岸標準共同條例》，陸方宣稱此舉有助打造「兩岸共同市場」。對此，陸委會發言人梁文傑今（4日）回應指出，我方尚未看到條例全文，對其內容與適用範圍仍待進一步確認，但初步研判多屬大陸內部規範，並不具對台效力。

大陸於上個月27日發布首部為促進兩岸標準共通制定的地方性法規——《福建省促進兩岸標準共通條例》（以下簡稱《條例》）經福建省十四屆人大常委會第十九次會議表決通過，將於2026年1月1日起施行。

針對該項新法規，陸委會今日開例行發布會，有記者提問，「大陸福建省人大常委會最近通過「福建省促進兩岸標準共通條例」，國台辦說這對打造兩岸共同市場有重要意義，陸委會昨晚表示該條例對台灣不生效力，並提醒參與制定「標準」的國人、企業、機構或團體，依『兩岸人民關係條例』第5條之1第2項規定，未經政府授權，不得簽署涉及台灣地區公權力之協議；與陸方部門從事合作行為，應遵守兩岸條例第33條之1規定。想請問政府如何看待「兩岸共通標準」這個概念？它是兩岸協議還是陸方內規？如果閩省條例對台灣不生效力，是否不會觸犯兩岸條例第5條之1第2項規定？」

梁文傑表示，現在還沒有看到條例的全文，暫時沒有全面的掌握，必須先看條例裡面具體的規定，以及所謂的「共通標準」是哪些。

梁文傑進一步說，目前掌握的情況顯示，所謂的「共同標準」，係由陸方邀請部分台灣業者參與制定，涵蓋茶葉、食品等領域，例如「台式烏龍茶製作規範」「沙茶麵、花生湯製作標準」及「媽祖祭典程序」等，但這些項目在台灣並無相關制度或規範。

「我們不可能採用對方的制定方式，因此這些內容基本上屬於對岸內部規則。」梁文傑強調，如果這個這些東西都是對岸自己的內規，就「不算」是任何兩岸協議，自然無法在台灣產生法律效力。

梁文傑也說，如果某些食品成分不得檢出，或者檢出要多什麼樣的標準，這種涉及食品檢測等是台灣公權力範疇的規範與標準，台灣必須依自身法律標準執行，更不會採用大陸所稱的「共同標準」。

至於外界關注台灣業者參與制定是否觸及《兩岸人民關係條例》限制，梁文傑強調，仍須待條例全文公布後才能判斷是否涉及簽署協議或影響公權力。他表示，陸委會尚未全面掌握內容，將密切關注條文細節，再進一步說明後續立場。
 

12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

柯文哲交保後今首合體黃國昌直播　破2千網友敲碗等待
清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出
台北捷運隱藏版服務曝光！很多人都不知道
台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」
直擊／周杰倫當眾官宣好消息：明年3、4月！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

兩岸標準福建條例陸委會法律效力台灣政策陸委會梁文傑

