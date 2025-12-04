　
大陸 大陸焦點 特派現場

海基會開台商顧問會議　專家籲：審慎評估生產配置與市場分散風險

▲▼ 海峽交流基金會4日舉行「臺商財經法律顧問會議」，聚焦穩定幣監理趨勢與美中政經變局下臺商風險布局， 。（圖／海基會提供）

▲ 海峽交流基金會4日舉行「臺商財經法律顧問會議」 。（圖／海基會提供）

記者任以芳／台北報導

海峽交流基金會今（4）日舉行「臺商財經法律顧問會議」，聚焦穩定幣監理趨勢與美中政經變局下臺商風險布局。與會專家指出，提醒台商穩定幣非中國大陸合法金融資產，在大陸投資須更審慎評估生產配置與市場分散風險，並積極應對各國對產品「自製率」要求提高的趨勢。

海基會於12月4日舉行「臺商財經法律顧問會議」，針對當前穩定幣運作及監理規範、臺商在美中經貿關係變化與中國大陸政治現況夾縫中的挑戰，進行跨領域交流與專業研討。會議由海基會副董事長羅文嘉主持，共20餘位財經與法律顧問共同參與。

本次會議兩場專題分別由資策會數位轉型研究院金融科技中心副主任李震華，以及海基會顧問淡江大學蔡明芳教授、中華經濟研究院王國臣助研究員主講與引言。

李震華指出，穩定幣具備跨境結算便利與交易成本低等優勢，但儲備透明度、流動性風險、脫鉤事件及各國監管不一致等問題依然存在。他提醒臺商，必須在合規、資安及風險控管架構下謹慎使用，尤其中國大陸目前並未將穩定幣視為合法金融資產，相關操作需特別審慎。

在第二場專題中，蔡明芳顧問分析指出，大陸有效需求不足、生產過剩PPI長期衰退及企業利潤由升轉降等問題，太陽能、鋼鐵等產品傾銷造成鄰近區域市場出口壓力，內需產業過度競爭等風險。他並指出，中國大陸政府正加強資本管制與人民幣跨境管理，臺商在資金調度面臨更多不確定性等金融風險。

王國臣表示，美國對中國經貿脫鉤已從削減依賴擴大為各國對中國圍堵趨勢，中國則以稀土出口管制、限制外國技術使用等方式因應。雖然兩國於今年簽署經貿協議，但核心分歧未解，供應鏈會持續斷鏈重組，加上中國大陸經濟衰退，臺商須更加注意投資安全、政治風險與市場多元布局。

▲▼ 海峽交流基金會4日舉行「臺商財經法律顧問會議」，聚焦穩定幣監理趨勢與美中政經變局下臺商風險布局， 。（圖／海基會提供）

▲該會議聚焦穩定幣監理趨勢與美中政經變局下臺商風險布局 。（圖／海基會提供）

會議提問熱絡，3位報告人提醒臺商穩定幣非中國大陸合法金融資產，在大陸投資須更審慎評估生產配置與市場分散風險，並積極應對各國對產品「自製率」要求提高的趨勢。

同時，中國大陸政治風險與反壟斷、資料管理、稅務規範等制度變化對臺商影響逐步加大，使企業在法律遵循上需投入更多成本；在競爭優勢方面，建議臺商應堅守高附加價值市場，並利用臺灣在 AI 伺服器、PCB 載板等高階硬體製造的優勢，拓展海外市場。

羅文嘉總結說，在金融科技革新與國際局勢快速變動下，臺商唯有提升風險感知、強化資金韌性並掌握高附加價值市場，才能在全球不確定性中穩健前行。他並表示，海基會將持續整合智庫與專業資源，協助臺商在全球情勢快速變化下穩健發展。
 

