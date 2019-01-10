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是事故還是噱頭？特斯拉在CES意外「撞死」迷路機器人

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特斯拉2018年第三季北美熱銷7萬輛　賣得比三芒星賓士還多（圖／路透社）

▲一架正處於自動駕駛模式的特斯拉Model S，在美國拉斯維加斯CES 2019展區「撞死」一個偏離原定路線的Promobot機器人。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

特斯拉近日又捲入一起自駕車車禍事故，而這此的受害者是一個每日租借要價2000美元（約新台幣6.2萬元）的機器人。不過這起「事故」馬上引起外界討論，這究竟是單純的技術意外，還是一起公關噱頭呢？

1月6日晚間7點，一架正處於自動駕駛模式的特斯拉Model S，在美國拉斯維加斯CES 2019展區「撞死」一個偏離原定路線的Promobot機器人。據Promobot工程師的說法，在將這些機器人運送進展場的過程中，這部倒楣的機器人脫離了原先的路線，並停留在路邊，接著便被自架中的Model S撞倒。據autoweek報導，這架Model S在「肇事」之後又繼續向前行駛了150英尺（45.72公尺）。

這架v4人形機器人以每日2000美元的租金被Promobot帶來參展，該機器人被撞後，身體、頭部、手臂和運動平台都遭破壞。Promobot發展總監Oleg Kivokurtsev表示：「我們當然很懊惱，我們把這個機器人從費城帶到拉斯維加斯參與CES，現在它既不能參與活動也無法被修復了。」Promobot將進行內部調查，找出這部機器人自己跑到路上的原因。

每日郵報（Daily Mail）採訪當時正在Model S車內的George Caldera，他強調自己僅是一名「乘客」，由於當時道路上沒有行人也沒有其他車輛，因此他開啟特斯拉的自動駕駛模式（ self-driving mode），「我以為車子會自動繞過機器人，但它卻直接撞了上去，我很抱歉，那個機器人看起來很可愛。我真摯的向工程師道歉。」

▲▼Promobot V32型機器人。（圖／路透）

▲Promobot此次帶來參展的機器人為每日租金2000 美元的V4人形機器人。圖為Promobot V3人型機器人。（圖／路透）

不過外媒Electrek卻指出，特斯拉並沒有「自動駕駛模式」，Caldera開啟的應是特斯拉內建的自動輔助駕駛Autopilot，而該功能僅是一個駕駛員輔助系動，並非自駕系統，駕駛仍需控制車輛。此外，該功能僅可用於高速公路等標記清晰的道路上，雖然它可以在各種情況下開啟，但它無法在停車場上靈活運用。

多家媒體報導了這起事故，外界也質疑該事件是否為一起公關噱頭。Electrek報導認為，這起事故「這顯然是假的」，首先，除非一些特斯拉內部員工的測試車型外，特斯拉並沒有「自動駕駛模式」這樣的東西，而在這起事件中，那名「乘客」應不是特斯拉的員工。

其次，從事故發生的影片來看，並未拍到機器人是如何自己走到那裡的，因而有炒作之嫌。「他們應該對散布這些假消息損害特斯拉及引起對自動輔助駕駛模式的質疑而感到羞恥。」目前警方已介入調查整起事故，調查結果尚未公布。

據了解，這並非Promobot機器人首次「迷路」，早在2016年6月，就曾有Promobot機器人逃出實驗室逛大街，而造成交通堵塞。

►俄羅斯機器人投奔自由　工程師忘關門Promobot逛大街

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：機器人,特斯拉,CES,Promobot

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