偷運貓挨罰50萬拒絕！惡男土地被查封　找到鏟屎官8貓萌樣曝

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

雲林縣李姓男子前(2023)年涉嫌將10隻未經檢疫的品種貓，以「丟包」方式偷運上船，企圖規避邊境檢查，遭查獲後被連江縣政府依違反《動物傳染病防治條例》開罰50萬元。而被查獲的10隻品種貓被安置在動物之家照護1年後，其中8隻確認無傳染疾病後，已全數成功送養。

▲男子為規避檢疫程序，以接駁丟包方式，將10隻未經檢疫的品種貓送上船。（圖／記者翁伊森翻攝）

行政執行署嘉義分署指出，李男於2024年10月30日深夜出現在連江縣南竿鄉福澳港，趁新臺馬輪靠港時，以接駁丟包方式，將10隻未經檢疫的英國短毛貓、布偶貓等品種貓送上船，試圖規避檢疫程序，當場被海巡署連江查緝隊查獲。連江縣政府隨後依違反動物傳染病防治條例第43條裁處50萬元罰鍰。

由於李男遲未繳納罰鍰，移送強制執行後，嘉義分署先後查封李男於雲林縣元長鄉名下的3筆持分土地，並查扣郵局帳戶內50萬元存款，全數抵繳罰鍰後，隨即解除土地查封。

▲8隻存活下來的未檢疫品種貓已全數成功送養。（圖／記者翁伊森翻攝）

至於被查獲的10隻未檢疫品種貓，連江縣政府並未銷毀，而是安置於動物之家觀察照護，歷經一年確認未出現任何傳染病疫情後，為其中存活的8隻施打疫苗並開放認養，目前已全數成功送養。

行政執行署嘉義分署強調，配合推動「五打七安」政策，嘉義分署將持續強力執行涉及邊境檢疫與國土安全相關裁罰案件，嚴防境外疫病入侵，守護全民健康與國內產業安全。