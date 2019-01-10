　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

他刮中3億嗨翻炫耀！　一覺醒來彩券被惡室友偷調包

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼3億彩券被室友偷調包。（圖／翻攝自Facebook／瓦卡維爾警察局）

▲惡室友偷調包3億元中獎彩券。（圖／翻攝自Facebook／瓦卡維爾警察局，下同

國際中心／綜合報導

美國加州瓦卡維爾市（Vacaville）有位彩券得主上月20日中了1萬美元（約台幣30萬元），他開心地和室友分享這個好消息，但隔天去兌換時才發現獎券已經失效，原來那張中獎的彩券早已被35歲室友薩宋揚（Adul Saosongyang）偷調包，而且中獎金額根本不是1萬美元，而是1000萬美元（約台幣3.07億元）！

據《華盛頓郵報》報導，這名得主在聖誕節前到一家雜貨店用30美元（約台幣923元）隨手買了張刮刮樂，想不到就被他刮中1萬美元，他高興到趕快回家向室友炫耀。隔天早上，他到彩券行兌獎時，卻被告知彩券有問題無法兌換，因此，他懷疑自己的彩券很有可能是在睡覺時被室友偷走，憤而報警處理。

▲▼3億彩券被室友偷調包。（圖／翻攝自Facebook／瓦卡維爾警察局）

▲薩宋揚最後沒得到半毛錢，還必須去吃牢飯。

瓦卡維爾警察局發言人普倫（Chris Polen）表示，警方在22日就抓到室友薩宋揚也到彩券行要換中獎的刮刮樂，當時櫃台人員還驚訝地說，這張彩券不只中1萬美元，而是價值高達1000萬美元。

幸好兌獎流程有規定，當獎金超過600美元（約台幣1.8萬元）時必須對得主進行背景調查，所以彩券行很快就發現薩宋揚持有的這張刮刮樂早就被通報為「失竊」。警方隨後調閱了監視器畫面，發現狡猾的薩宋揚一聽到室友中獎，隔天就去買了另一張彩券，趁對方睡覺時偷偷調包。

原以為可以瞞天過海的薩宋揚後來去領獎時，被警察當場逮個正著，依竊盜罪嫌被逮捕，將會面臨1至3年的徒刑，和室友之間的友誼也徹底破裂。

ET快訊
兒子「噴泉般吐奶」出生15天當天使！媽淚崩：終是奢望
白冰冰《來去高雄》引齊柏林作品爭議　阿布電影回應了
住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太點破台灣人盲點
手搖杯點全糖！極致省錢喝法「變2杯」　6字口訣超實用

關鍵字：刮刮樂,彩券,中獎,室友,Adul Saosongyang,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓最大偷拍色情網「Soranet」　女創辦人判刑4年…罰3800萬

薪資漲幅10年來首次高於白領　美國藍領勞工現加薪潮

他刮中3億嗨翻炫耀！　一覺醒來彩券被惡室友偷調包

逾65歲長者是年輕人7倍　研究發現「2種人」愛分享假新聞

印度「雷神之鎚」劈開高12米巨石！　倒下瞬間揚起一片塵土

金正恩第4度訪中落幕　雙方官媒報導有「角度差異」！

安倍晉三釋善意放棄領土爭議索賠權　俄外交部反批影響輿論

特立獨行的世界首富　貝佐斯早餐吃章魚、笑聲像海象交配

「最易上床女大生」學校排名惹眾怒 週刊SPA!道歉

世界首富離婚！花2兆元離婚之前　貝佐斯曾經這樣寵老婆

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

南韓最大偷拍色情網「Soranet」　女創辦人判刑4年…罰3800萬

薪資漲幅10年來首次高於白領　美國藍領勞工現加薪潮

他刮中3億嗨翻炫耀！　一覺醒來彩券被惡室友偷調包

逾65歲長者是年輕人7倍　研究發現「2種人」愛分享假新聞

印度「雷神之鎚」劈開高12米巨石！　倒下瞬間揚起一片塵土

金正恩第4度訪中落幕　雙方官媒報導有「角度差異」！

安倍晉三釋善意放棄領土爭議索賠權　俄外交部反批影響輿論

特立獨行的世界首富　貝佐斯早餐吃章魚、笑聲像海象交配

「最易上床女大生」學校排名惹眾怒 週刊SPA!道歉

世界首富離婚！花2兆元離婚之前　貝佐斯曾經這樣寵老婆

《忍者大師 閃亂神樂 NEW LINK》開放事前登錄

SBL／嘴砲不斷雙衛險開打　金酒90比78退裕隆穩龍頭

涉虐托嬰中心不讓孩穿褲　家長驚覺有異：監視器一週之後壞光光

高志鵬：絕無拖延之意　將配合司法盡力洗刷罪名

檢認證「警察是奴才」　囂張男直播再罵法警「王八蛋」

詭異特調「台中江小姐」…1杯要百元！店長悄曝背後故事

駕駛恐懼症找上你　通勤上路心驚慌　醫師：空間恐懼症的一種

任容萱首映會出現「大咖男星」！出賣Selina：我姊很喜歡你

黃金獵犬卡沙發出不來嚶嚶求救　網全歪樓：後方黑貓淡定看好戲

嘴唇沒快感...人為何要接吻？專家揭「害羞原因」：擇偶條件之一

小三跪著露「白皙嫩腿」頻道歉 長太美網心疼：罵輕點

國際熱門新聞

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

科學家：收到15億光年外太空訊..

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

大陸蝙蝠身上發現新伊波拉病毒！

法國幻象2000墜毀　2飛官失..

「喪屍裘莉」爆恐怖斷頸　自爆：..

貴婦奈奈有人指點　提難民申請滯..

他發現NG銅板　市值飆2億倍

即／全球首富貝佐斯宣布離婚

貴婦奈奈現身多倫多　函請加拿大..

日陪睡18人！她出國遭綁架淪性..

植物人產男嬰！照護機構男員工強..

神秘怪物現身澳洲！　擁「肉色香..

更多熱門

相關新聞

美研究發現「2種人」愛分享假新聞

美國2016年總統大選期間假新聞亂竄，據稱有心人試圖影響選戰。美國研究假新聞的大學團隊於9日表示，65歲以上的年長者分享假新聞的頻率幾乎是年輕人的7倍，另外共和黨人比民主黨人更喜歡分享假新聞。研究團隊也在發表結果後，致力於找出對付假新聞的方法。

對中國施壓　盧沙野痛批「白人優越論」作祟

1年多10天假！紐約市長提案要市民多休息

街友悲歌　她在舊衣回收箱內喪命

男高速公路突下車　狂追輪胎回來

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

女神半夜衝一蘭拉麵！

科學家：收到15億光年外太空訊號

校花網戀外勞從沒見過面！婚前才知「對方是多金富商」

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

手搖杯點全糖　他曝極致省錢喝法

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面