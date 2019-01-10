薪資漲幅10年來首次高於白領　美國藍領勞工現加薪潮

▲藍領勞工薪資漲幅明顯增加。（圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

川普自上任以來，美國勞工的薪資呈現增幅趨勢，勞動參與率也提高到6成以上。藍領勞工的薪資增幅在2018年高於白領勞工，成為10年來首見，有報導就指出，會有這種現象是因為高學歷勞工越來越多，導致白領競爭激烈，加薪幅度就會跟著受到限制。

據Real Clear Politics報導，美國政府工資報告顯示，非管理階層的職缺在2018年新增了31萬2000個，且工資每年增長3.3%，高於2017年的2.4%，是自2009年來最高的增長率，其中批發貿易、營建、零售以及休閒飯店4大行業的薪資更增長超過4%。這吸引了許多美國人重回到勞動市場，數據指出，整體勞動率自2014年以來首次超過63%。

▲白領的加薪幅度較緩慢。（圖／pixabay）



相較於藍領勞工，白領方面的薪資漲幅則比較緩慢，平均增長3.1%。由於教育程度提高，美國勞動市場的結構也出現了變化，自2007年以來，有學士文憑的25歲以上勞工又多了1400萬人，高中以下的則減少450萬人，可見越來越多高學歷勞工湧入市場。

相反地，低教育程度的勞工越來越少，職缺更難找到員工，因此企業會提高薪資來吸引新鮮人，所以才會出現藍領大幅度加薪的情況。