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直擊／從未曝光！高鐵服勤員防身術秘辛　「6狠招」秒制伏歹徒

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▲▼高鐵服勤員親自示範防身術 第四式抓右手纏絲式。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高鐵服勤員親自示範防身術。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

以服務品質著稱的高鐵，不僅要用笑臉對待每個客人，甚至連防身術也要學。今（10）台灣高鐵公司首度曝光服勤員訓練時所學的防身術，並親自示範遇到危險及攻擊時會使出的6大招式，希望能夠保護每位乘客的安全，也把服務提升到更高的層次。

防身術講師張程琪表示，高鐵的工作場所中，大多有2名以上員工或多名旅客，故防身術對各位同仁來說，並非是要把對方打倒或是進行鬥毆的手段，而是一種阻止對方的行為，透過這樣的行為引起周邊群眾注意進而讓對方知難而退，進一步的逃離現場尋求其他協助的方式，也就是說服勤員學這套防身術的主要用意在於遇到緊急狀況可以自我保護，另外也可以在學習的過程中，學到服務的精隨，也能得到服務的傳承。

示範防身術的服勤員何伊凌認為，學防身術不僅可以自我保護，更重要是保護旅客安全，用最少的力量抵制壞人、遠離攻擊；服勤員楊尚澄則說，如何去應用防身術和適時地去保護旅客，是訓練中最難的地方。

以下為服勤員親自示範會應用到的6大招式：

▲▼高鐵服勤員親自示範防身術 第一式搭肩臥蹄式。（圖／記者屠惠剛攝）

▲第一式搭肩臥蹄式。（圖／記者屠惠剛攝）

1.搭肩臥蹄式

攻擊者右手搭左肩、右腳上步→右手按壓、四指控制大掌邊→轉身扣腕→上步推擠 →成功制伏

▲▼高鐵服勤員親自示範防身術 第二式正抓胸撐篙式。（圖／記者屠惠剛攝）

▲第二式正抓胸撐篙式。（圖／記者屠惠剛攝）

2.正抓胸撐篙式

攻擊者正拳抓胸、右腳上步→右手按壓拳背、四指控制大掌邊→左腳上步抵肘→制肘撐篙→成功制伏

▲▼高鐵服勤員親自示範防身術 第三式反抓胸臥蹄式。（圖／記者屠惠剛攝）

▲第三式反抓胸臥蹄式。（圖／記者屠惠剛攝）

3.反抓胸臥蹄式

攻擊者正拳反轉抓胸、右腳上步→左手按壓拳心、四指控制大掌邊→雙手合抱、右手抱左手→轉身扭拉→成功制伏

▲▼高鐵服勤員親自示範防身術 第四式抓右手纏絲式。（圖／記者屠惠剛攝）

▲第四式抓右手纏絲式。（圖／記者屠惠剛攝）

4.抓右手纏絲式

攻擊者抓手、右腳上步→退右腳翻掌合抱→抬肘→轉身切腕→成功制伏

▲▼高鐵服勤員親自示範防身術 第五式抓左手撐篙式。（圖／記者屠惠剛攝）

▲第五式抓左手撐篙式。（圖／記者屠惠剛攝）

5.抓左手撐篙式

攻擊者抓手、右腳上步→右手按壓手掌、四指控制大掌邊→退右腳轉身撐篙→夾肘撐篙→成功制伏

▲▼高鐵服勤員親自示範防身術 第六式抓雙手撐篙式。（圖／記者屠惠剛攝）

▲第六式抓雙手撐篙式。（圖／記者屠惠剛攝）

6.抓雙手撐篙式

攻擊者抓手、右腳上步→上步破勢→上推扣腕→夾肘撐篙→成功制伏

高鐵公司表示，目前服勤員北/中/南三個運轉課人數共約325人，每班車約配置2-3名服勤員，1名負責商務車廂服務，另外1到2名負責推車販售服務，旅程中，旅客乘車導引、輪椅協助等皆是服勤員主要工作之一。此外，於異常狀況下，服勤員亦需依照列車長指示執勤廣播、旅客安撫、疏散等，以專業的態度及用心的服務面對每日的勤務。

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關鍵字：高鐵,防身數,服勤員

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