　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

A-Lin跨年唱〈失戀無罪〉這一段太震撼　網狂重播：台東人這麼強嗎

▲▼ A-Lin台東跨年。（圖／台東縣政府提供） 

▲A-Lin魅力強大。（圖／台東縣政府提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台東跨年晚會由天后阿妹領銜開唱，還找來A-Lin、玖壹壹、范曉萱輪番獻唱。A-Lin當天唱了好幾首傳唱度極高的歌曲，其中也包含〈失戀無罪〉，而當她把麥克風拿給觀眾們，邀大家一起唱時，大家美妙的歌聲，就引起網友熱議，直呼台東人真的很會唱歌。

A-Lin〈失戀無罪〉副歌留給觀眾！台東人超會唱

[廣告]請繼續往下閱讀...

A-Lin在跨年夜時，高唱〈失戀無罪〉，她唱完「一個人崩潰，並不是在犯罪」之後，就決定將副歌交給台下的觀眾們唱。她先幫忙開頭，唱了「孤獨萬歲」，然後台下觀眾則接唱「失戀無罪，誰保證一覺醒來有人陪，我對於人性早有預備，還不算太黑」。

而這段副歌，也包含了真假音轉換，其實並不好唱，但台下觀眾卻唱得游刃有餘，不僅拍子、節奏是對的，音也都是準的，相當好聽。

網友大讚台東人會轉音、這才是跨年晚會

就有不少網友聽到後，紛紛直呼「台東人的音準都這麼強的嗎」、「我搬到台東後，跟朋友去唱KTV都會有嚴重挫折感」、「欸不是，那個假音也太好聽、整齊了吧」、「台東人是不是不知道走音為何物」、「要去台東住是不是要先考試」、「台東身分證字號是不是KTV開頭啊」。

其中還有網友提到，這種有轉音的部分，很多歌手都會把麥克風拿回來自己唱，但A-Lin仍大膽交給台下觀眾，而觀眾也真的唱得很好聽，實在令人佩服。另外，也有網友說，台東人很會給反應，完全不冷場，「這才是跨年晚會啊，而不是台下一群人都沒反應，轉電視看每一台，台下都鴉雀無聲而且還揮手搖擺都沒有」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

生活熱門新聞

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

財經粉專揭1檔ETF「暴利配息9元」　股民等領40萬

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

阿妹「後台補飲料」　台下整齊回1字

雙北捷運、公車今開放手機掃碼！　設定方式看這裡

ALin那魯seven eleven爆紅　7-11神回應

繼「那魯one」後　A-Lin又有新哏

郭台銘、曾馨瑩一家五口曝光！

中南部比北部還冷！　鄭明典曝原因

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

還會更冷！　今年「首波寒流」可能下週到

合歡山「警察小姐姐」新造型強勢回歸！小編：充滿殺氣

更多熱門

相關新聞

A-Lin初戀地點爆紅！現任房客驚：不是我啦

A-Lin初戀地點爆紅！現任房客驚：不是我啦

2026 台東跨年晚會今年由金曲天后張惠妹率領群星回到家鄉坐鎮，倒數前由金曲歌后A-Lin上台，除了帶來〈大大的擁抱〉、〈失戀無罪〉、〈摯友〉等經典歌外，還大方在舞台上分享初戀往事，初戀地點「台東市中正路52號」因此爆紅，引起歌迷熱議。今(2日)台東屋主現身說明，樂見該地成為打卡熱點，高喊「歡迎歌迷來台東玩」。

A-Lin跨年「自爆初戀八卦」　阿妹神回：第幾棵樹

A-Lin跨年「自爆初戀八卦」　阿妹神回：第幾棵樹

必勝客跨年「爆單等4小時」！消保官喊賠償　業者道歉：協助處理

必勝客跨年「爆單等4小時」！消保官喊賠償　業者道歉：協助處理

必勝客出包！比薩盒打開「放整罐醬料瓶」　業者致歉：門市疏失

必勝客出包！比薩盒打開「放整罐醬料瓶」　業者致歉：門市疏失

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

關鍵字：

A-Lin跨年夜唱歌失戀無罪台東人

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面