A-Lin跨年唱〈失戀無罪〉這一段太震撼　網狂重播：台東人這麼強嗎

▲A-Lin魅力強大。（圖／台東縣政府提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台東跨年晚會由天后阿妹領銜開唱，還找來A-Lin、玖壹壹、范曉萱輪番獻唱。A-Lin當天唱了好幾首傳唱度極高的歌曲，其中也包含〈失戀無罪〉，而當她把麥克風拿給觀眾們，邀大家一起唱時，大家美妙的歌聲，就引起網友熱議，直呼台東人真的很會唱歌。

A-Lin〈失戀無罪〉副歌留給觀眾！台東人超會唱

[廣告]請繼續往下閱讀...

A-Lin在跨年夜時，高唱〈失戀無罪〉，她唱完「一個人崩潰，並不是在犯罪」之後，就決定將副歌交給台下的觀眾們唱。她先幫忙開頭，唱了「孤獨萬歲」，然後台下觀眾則接唱「失戀無罪，誰保證一覺醒來有人陪，我對於人性早有預備，還不算太黑」。

而這段副歌，也包含了真假音轉換，其實並不好唱，但台下觀眾卻唱得游刃有餘，不僅拍子、節奏是對的，音也都是準的，相當好聽。

網友大讚台東人會轉音、這才是跨年晚會

就有不少網友聽到後，紛紛直呼「台東人的音準都這麼強的嗎」、「我搬到台東後，跟朋友去唱KTV都會有嚴重挫折感」、「欸不是，那個假音也太好聽、整齊了吧」、「台東人是不是不知道走音為何物」、「要去台東住是不是要先考試」、「台東身分證字號是不是KTV開頭啊」。

其中還有網友提到，這種有轉音的部分，很多歌手都會把麥克風拿回來自己唱，但A-Lin仍大膽交給台下觀眾，而觀眾也真的唱得很好聽，實在令人佩服。另外，也有網友說，台東人很會給反應，完全不冷場，「這才是跨年晚會啊，而不是台下一群人都沒反應，轉電視看每一台，台下都鴉雀無聲而且還揮手搖擺都沒有」。