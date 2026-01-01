　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

相親暈船！極品富二代「聊到2句話」她秒醒　全場炸鍋：沒好下場

▲▼正妹,大餐,相親,閨蜜,低胸,穿搭,背心,約會,女友。（圖／記者周亭瑋攝）

▲好感對象透露，「我媽會教妳怎麼當好媳婦」秒讓閨蜜清醒。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

有些人夢想是嫁入豪門，但就怕變成生孩機器、免費的台傭！一名女網友透露，閨蜜相親遇傳產富二代，對方外表低調、談吐客氣，一度讓人心動，卻在聊天時說出「顧好家裡就好」、「我媽會教妳當媳婦」，讓閨蜜瞬間清醒。文章曝光後，網一面倒勸快逃，「這在找長照」、「當傳二代老婆的...八成沒好下場」。

一名女網友在Threads表示，閨蜜最近本以為遇到一位不錯的相親對象，男方是傳產富二代，開工廠、低調不張揚，講話也客氣親切，讓閨蜜一度暈船，豈料聊到工作話題時，對方兩句話秒讓人破滅。

「我媽會教妳當好媳婦」成暈船解藥　

閨蜜轉述，這位對方很自然地說「以後結婚，女生顧好家裡就好」、「公司很忙，我媽會教妳怎麼當好媳婦」，瞬間讓聊天氣氛凝結。

儘管閨蜜知道對方講話完全沒有惡意，語氣平靜得像在陳述日常，但她的粉紅泡泡已徹底破滅，並感嘆「原來所謂的富二代，不是帶妳進更大的世界，而是把妳安排進...他們家早就寫好的位置。」

底下網友狂搖頭直呼，「這不是找老婆，這是找長照」、「富二代會走到相親，就是因為別家富二代嫌棄，別以為相親市場能撿到好婚姻，代價從一開始就標好價格」、「免費24小時女傭+能生孩子=好媳婦」、「傳產（特別是中小企業）二代的媳婦...很多都很辛苦啊，而且沒有薪水，甚至自掏腰包顧家的都有，我看過不少」、「當傳二代老婆的...八成沒好下場，婆婆很靠北、公公很摳很傳統」、「快逃，通常這樣的家庭，婆婆是亂源」、「很多公婆過世前，傳產二代也只是領零用錢的打工仔」。

苦主勸世：有錢人爸媽才是真正難搞

留言之中，一名過來人坦言，門當戶對的重要性，因為他的前妻就是傳產富二代，「家產是算億的，結交的人也都是富二代，或是公司負責人」，不贅述結婚的過程，總之目前已經分道揚鑣，「我鬆了一口氣，現在過得很開心，凡事不要越級打怪，有錢人不好搞，尤其是有錢人的爸爸媽媽」。

01/01 全台詐欺最新數據

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

相關新聞

獨／富二代虐殺女友假釋出獄　怒弟擋財路持槍毆打遭逮

獨／富二代虐殺女友假釋出獄　怒弟擋財路持槍毆打遭逮

富二代49歲宋志宏17年前因涉嫌性虐同居女友致死，一度被判無期徒刑，最高法院改判15年半確定，宋服刑10年後假釋出獄後，又因開毒趴被逮，沒想到他惡性不改，認為43歲弟弟在外透過朋友找他麻煩，日前竟持槍到樹林區老家找弟弟麻煩，當場揮拳毆打並恐嚇弟弟，由於未在現場查獲槍枝，警方偵訊後依傷害、恐嚇等罪將宋函送偵辦。

國3香山聯結車釀連環撞　岳母北上做生意遇死劫

國3香山聯結車釀連環撞　岳母北上做生意遇死劫

獨／富二代走私3億槍毒　重金聘李文宗律師出戰

獨／富二代走私3億槍毒　重金聘李文宗律師出戰

3萬3超級爽缺！「會計1通電話打來」她怒喊離職

3萬3超級爽缺！「會計1通電話打來」她怒喊離職

陸29歲CEO現身「相親角」 遭阿姨們嫌棄「低學歷」...真相跌破眼鏡

陸29歲CEO現身「相親角」 遭阿姨們嫌棄「低學歷」...真相跌破眼鏡

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

