相親暈船！極品富二代「聊到2句話」她秒醒　全場炸鍋：沒好下場

網搜小組／劉維榛報導

有些人夢想是嫁入豪門，但就怕變成生孩機器、免費的台傭！一名女網友透露，閨蜜相親遇傳產富二代，對方外表低調、談吐客氣，一度讓人心動，卻在聊天時說出「顧好家裡就好」、「我媽會教妳當媳婦」，讓閨蜜瞬間清醒。文章曝光後，網一面倒勸快逃，「這在找長照」、「當傳二代老婆的...八成沒好下場」。

一名女網友在Threads表示，閨蜜最近本以為遇到一位不錯的相親對象，男方是傳產富二代，開工廠、低調不張揚，講話也客氣親切，讓閨蜜一度暈船，豈料聊到工作話題時，對方兩句話秒讓人破滅。

「我媽會教妳當好媳婦」成暈船解藥

閨蜜轉述，這位對方很自然地說「以後結婚，女生顧好家裡就好」、「公司很忙，我媽會教妳怎麼當好媳婦」，瞬間讓聊天氣氛凝結。

儘管閨蜜知道對方講話完全沒有惡意，語氣平靜得像在陳述日常，但她的粉紅泡泡已徹底破滅，並感嘆「原來所謂的富二代，不是帶妳進更大的世界，而是把妳安排進...他們家早就寫好的位置。」

底下網友狂搖頭直呼，「這不是找老婆，這是找長照」、「富二代會走到相親，就是因為別家富二代嫌棄，別以為相親市場能撿到好婚姻，代價從一開始就標好價格」、「免費24小時女傭+能生孩子=好媳婦」、「傳產（特別是中小企業）二代的媳婦...很多都很辛苦啊，而且沒有薪水，甚至自掏腰包顧家的都有，我看過不少」、「當傳二代老婆的...八成沒好下場，婆婆很靠北、公公很摳很傳統」、「快逃，通常這樣的家庭，婆婆是亂源」、「很多公婆過世前，傳產二代也只是領零用錢的打工仔」。

苦主勸世：有錢人爸媽才是真正難搞



留言之中，一名過來人坦言，門當戶對的重要性，因為他的前妻就是傳產富二代，「家產是算億的，結交的人也都是富二代，或是公司負責人」，不贅述結婚的過程，總之目前已經分道揚鑣，「我鬆了一口氣，現在過得很開心，凡事不要越級打怪，有錢人不好搞，尤其是有錢人的爸爸媽媽」。