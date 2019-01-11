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「台灣天才駭客」張啟元GG　入侵高鐵購票系統詐領20萬

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▲張啟元。（圖／翻攝張啟元臉書）

▲有「台灣天才駭客」之稱的張啟元，被逮到利用手機APP入侵高鐵購票系統，竄改退票金，企圖詐領20萬元。（圖／資料照／翻攝自張啟元臉書）

記者楊佩琪／台北報導

宣稱破解Apple Pay拿來刷了502台iPhone手機，並發現臉書Facebook付款功能漏洞，有「台灣天才駭客」之稱的張啟元，日前被調查局逮獲，涉嫌駭入台灣高鐵購票系統，竄改退票金額參數，詐領20萬元。所幸當時高鐵及時發現異常，終止退款。張啟元則被移送桃園地檢署偵辦，訊後10萬元交保。

張啟元曾因刪除臉書創辦人祖克柏的臉書貼文，而聲名大噪，2018年9月，又宣稱破解Apple Pay，只用1塊錢就刷了502台iPhone手機，網路界稱他是「台灣天才駭客」。不過他也曾在2015年間，因入侵統聯客運售票網站，以1元買車票，遭台中地方法院判決拘役60天。

2018年12月，高鐵向調查局告發其「T-Express行動購票」系統遭駭客入侵，該名駭客以40元訂購區間車票後，竄改系統退票參數，企圖詐領20萬元。檢調追查發現，駭客就是張啟元。

張啟元先以手機進入「T-Express行動購票」APP，試圖以1元、0元購買車票，但不成功。接著以40元，訂購南港到台北的區間票1張，成功後隨即辦理退票。而過程中攔截並竄改購票系統特定參數，使系統查驗機制失效，將原本應退的40元改為20萬元，意圖詐領。

調查局台北市調處報請桃園地檢署指揮，1月9日發動搜索傳喚，在張啟元的住處查扣犯案用筆電及手機，張啟元坦承自己的違法行為，被移送桃園地檢署，訊後10萬元交保候傳。

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