2018十大消費新聞公布！衛生紙之亂、中華電信499吃到飽奪冠亞

▲衛生紙之亂奪得2018年10大消費新聞冠軍 。（圖／記者曾婉婷攝）

記者曹悅華／台北報導

回顧去年一整年，國內爆發多起攸關消費者權益的重大事件，震驚整個社會。消基會今（10）公布2018年10大消費新聞，冠軍為跟民生問題最相關的「衛生紙之亂」，其次為中華電信「499吃到飽之亂」和台鐵普悠瑪翻覆事故，而流感疫苗出包、中油無鉛汽油也都在名單上，同時公布該年度「金酸莓獎」，毫無懸念地由大潤發奪得，呼籲業者能借鏡過往發生的消費問題，提升服務品質與商品品質。

▲消基會今公布2018十大消費新聞。（圖／記者曹悅華攝）

消基會表示，10大消費新聞評選已經邁入第36年，由消費者選出心中認為重要的消費新聞，以歸納並比對消費爭議之發展趨勢，票選結果以及前3名消費事件之企業經營者將被頒發金、銀、銅酸梅獎，今年由大潤發、中華電信和台鐵局奪下獎項。

消基會說明，2018年十大消費新聞中，大潤發引起的衛生紙之亂奪得第1，該事件肇因為大潤發公司為推銷自家2月23日至2月27日的衛生紙促銷檔期，於是在2月23日上午主動向媒體發出「衛生紙確定大漲30％，賣場業績急飆5倍」等訊息，使得民眾聞訊後趕緊趁漲價前搶購囤貨，形成亂潮。

消基會進一步補充，最後在2018年3月14日由公平會宣布，大潤發公司藉由發布不實資訊進行促銷行為，並且誤導消費者造成搶購亂潮，讓市場交易秩序失衡，違反了《公平交易法》第25條，開罰350萬元。此後，公平會表示亦會繼續調查衛生紙業者是否有聯合調漲的不法行為。

▲中華電信499吃到飽之亂被評為亞軍。（圖／記者李毓康攝）

2、3名則分別是中華電信的「499吃到飽之亂」和台鐵普悠瑪列車宜蘭出軌造成18死267傷。其中，消基會認為中華電信在2018年5月9日至5月15日推出不限資格的「499元吃到飽促銷方案」，限時7天申辦，不僅傳出基層員工超時加班過勞，還有民眾抱怨4G行動網路疑似降速、高資費舊客戶與剛續約的客戶不滿新資費更優惠，本會甚至在短短2天內就接獲50多通抗議電話，且全部集中在中華電信這一家，民怨程度不遜於同年二月發生的衛生紙之亂。

第4到第10名則分別為中油95無鉛汽油出包、流感疫苗接連出包、雄獅旅行社36萬筆個資外洩、花蓮慈濟誤將尿液當作生理食鹽水注射、國內液蛋驗出沙門氏菌、新竹馬偕錯打新生兒疫苗、上千APP可監聽用戶，其中醫藥新聞就占了3件，凸顯醫護人員不足或過勞問題，政府應正視。

▲金酸莓獎由大潤發奪下。（圖／記者曹悅華攝）

消基會董事長雷立芬最後呼籲主管機關能以此為依據研擬相關政策，保護消費者的權益與安全；而業者也能借鏡過往發生的消費問題，提升服務品質與商品品質，以善盡企業責任；最後，消費者除了面對不肖廠商要捍衛自身的權利外，也應積極學習新的消保知識與了解基本的法律知識，才更能保障自己的交易安全。

消基會公布2018年10大消費新聞：

1.大潤發衛生紙之亂

2.中華電信499之亂

3.普悠瑪翻覆18死

4.95無鉛汽油大出包

5.流感疫苗爆異常懸浮物

6.雄獅旅行社外洩36萬筆消費者資料

7.花蓮慈濟誤將尿液當作生理食鹽水注射

8.國內液蛋驗出沙門氏菌

9.新竹馬偕錯打新生兒疫苗

10.上千App可監聽用戶