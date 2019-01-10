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失蹤3天的失智老人找到了！　白河警搜山尋獲直呼奇蹟

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▲市警白河警分局員警與民間救難協會協助，連續搜尋3天，9日深夜終在東山區嶺腳部落尋獲失智老翁送醫，家屬相當感謝白河警方、民間救難協會等各界的幫忙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警白河警分局員警與民間救難協會協助，連續搜尋3天，9日深夜終在東山區嶺腳部落尋獲失智老翁送醫，家屬相當感謝白河警方、民間救難協會等各界的幫忙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

家住台南柳營小腳腿的89歲連姓老翁，1月7日離家後未歸，白河警分局東河所獲報，調閱路口監視器發現老翁步行進入白河分局轄區往枋子林部落方向移動，經發動警力及民間救難協會，連續搜尋3天，9日深夜終在東山區嶺腳部落尋獲，老翁意識清楚，搜救人員直呼奇蹟。

警方說由於近日早晚溫差大，老翁穿著單薄衣物，也可能並未進食，警方發動常訓人員1連3天在東山分駐所所長蘇啟文勤教指揮下，持續在國道東山服務區等相關地區地毯式搜尋，家屬也請託民間救難協會協尋，不放棄任何希望，也將協尋資訊貼上臉書粉絲專頁，呼籲民眾多留意自家農地或週邊環境，希望儘速找回老翁。

▲市警白河警分局員警與民間救難協會協助，連續搜尋3天，9日深夜終在東山區嶺腳部落尋獲失智老翁送醫，家屬相當感謝白河警方、民間救難協會等各界的幫忙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河警員洪惠恩專責加緊調閱週邊地區路口監視器，也派員擴大搜尋範圍，最後發現老翁身影出現在嶺腳部落監視器，於是鎖定嶺腳部落附近山路、山溝、樹林搜索，另有民間救難協會救難犬加入搜尋行列，9日深夜終於在東山區嶺腳部落果園內尋獲該名失智老翁，立即送往柳營奇美醫院治療，幸無大礙。

▲市警白河警分局員警與民間救難協會協助，連續搜尋3天，9日深夜終在東山區嶺腳部落尋獲失智老翁送醫，家屬相當感謝白河警方、民間救難協會等各界的幫忙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民間救難協會救難犬加入搜尋行列。

白河警分局長斯儀仙除要求隨時掌握搜尋進度外，對於派出所員警接獲報案後，能積極作為及時發動擴大搜索，挽救民眾寶貴性命，深獲家屬感激及讚許，甚感欣慰，足為警察人員之楷模。

ET快訊
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關鍵字：失智老人,白河,搜山,奇蹟

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