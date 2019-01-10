只有2天！越捷祭出百萬0元起機票　「每天下午1-3點官網開搶」

▲越捷航空祭出0元起優惠機票。（圖／越捷航空提供）

記者賴文萱／台北報導

迎接2019新的一年，越捷航空推出「為愛出發Fly for Love」黃金限時優惠活動，即日起至1月11日止，於越捷官網祭出百萬0元起（不含稅及手續費）優惠機票。

促銷機票即日起至1月11日，每天下午1至3時（台灣時間）開放於越捷官網（www.vietjetair.com），所有黃金促銷機票皆適用於越捷航空國際航班，飛行航線包括台北／台中／台南／高雄、韓國首爾／釜山／大邱、香港、新加坡、泰國曼谷／普吉島／清邁、馬來西亞吉隆坡、緬甸仰光及柬埔寨暹粒。

越捷航空所飛行的日本航線則享有限時全時段優惠，包括越南河內-大阪（關西）、胡志明市-大阪（關西）及河內-東京（成田）航線。促銷機票使用時間自2019年2月14日至12月31日。

▲越捷航空。（圖／越捷航空提供）

所有促銷機票可透過越捷官網或行動裝置、臉書專頁點選「訂票」訂購。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯及各地金融信用卡支付。

越捷提供各式免費優惠機票，範圍涵蓋亞洲各大航點，並透過「用愛連結 Love Connection 」線上徵文活動，票選旅途中最感動人心「愛的故事」，包括當地人文風情、特色美食，或是難忘的旅行經驗等，並透過17個特別活動班機，推廣「為愛出發Fly for Love」實踐夢想。